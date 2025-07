Le célèbre animateur télé Thierry Ardisson mort à l'âge de 76 ans

Ce lundi 14 juillet, Thierry Ardisson est décédé à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer généralisé dont il était atteint depuis plusieurs mois. Celui que l’on surnommait “l’homme en noir” a marqué la télévision pendant 40 ans avec des émissions cultes !

Triste nouvelle pour le monde de la télévision ! Ce lundi 14 juillet, la famille de Thierry Ardisson a annoncé à l’AFP le décès du célèbre présentateur télé à l’âge de 76 ans. Depuis plusieurs mois, il souffrait d’un cancer généralisé et était hospitalisé depuis quelques jours.

Celui que l’on surnommait “l’homme en noir” pour ses tenues toujours en noir aura marqué le petit écran pendant près de quarante ans avec ses émissions trash et sans filtre face à ses invités.

Avant la télévision, Thierry Ardisson avait débuté sa vie professionnelle dans la publicité comme concepteur-rédacteur. On lui doit des slogans des années 80 restés célèbres comme "Vas-y Wasa", "Ovomaltine : c’est de la dynamite", "Quand c’est trop, c’est Tropico".

Crédit photo : France Télévisions

En 1985, il débute sur TF1 dans "Descente de police", une émission où les invités subissent un interrogatoire policier sec et brutal. Trop au goût de la Haute autorité de l’audiovisuel (aujourd’hui l’Arcom) qui demande son arrêt. Il reste sur TF1 et présente successivement "Scoop à la Une" et "A la folie pas du tout".

À partir de 1987, il fait partie des animateurs qui succombent aux sirènes de La Cinq où il invente "Face à face" pour le journaliste Guillaume Durand, l’émission branchée "Les Bains Douches" et un hit-parade.“

Tout le monde en parle” et “Salut les Terriens”, ses plus gros succès

Dès l’année suivante, il rejoint le service public. D’abord pour "Lunettes noires pour nuits blanches" dans laquelle il crée ses célèbres interviews formatées. Il produit ensuite "Stars à la barre" pour Roger Zabel et Daniel Bilalian, sans oublier "Télé Zèbre".

Au début des années 90, il met de nouvelles idées à l’antenne. L’émission "Double jeu" qu’il présente et met en avant les sketchs de Laurent Baffie. Puis "Frou Frou" produite pour Christine Bravo sur France 2 ou "Les Niouzes" pour Laurent Ruquier sur TF1.

Crédit photo : Programme TV

En 1998, il connaît son plus gros succès avec le lancement de l’émission “Tout le monde en parle” sur France 2, programmé le samedi soir en deuxième partie de soirée.

En 2005, Thierry Ardisson quitte France Télévisions qui n’acceptait pas qu’il présente en parallèle "93, faubourg Saint-Honoré" sur Paris Première. Un an plus tard, il signe avec le groupe Canal + pour "Salut les Terriens" le samedi en avant soirée. Une émission qui dura jusqu’en 2019.

En parallèle, Thierry Ardisson avait publié plusieurs romans sorti son autobiographie en 2006 ("Confessions d’un baby-boomer"). Son dernier livre "L’âge d’or de la pub" date de l’automne 2024. Retiré de la télé depuis 2023, il avait trois enfants et était marié la journaliste de TF1 Audrey Crespo-Mara depuis 2014.