« Une femme en jeu » sur Netflix : qu'est devenue la vraie Cheryl Bradshaw qui a échappé au tueur en série dans l'émission ?

Cheryl Bradshaw a échappé de justesse à un tueur en série qui avait participé à une émission de rencontres. Elle a raconté leur terrifiant échange dans les médias.

Le 11 octobre dernier, Netflix sortait Une femme en jeu avec Anna Kendrick. Le film est un thriller dans lequel, l’actrice, qui réalise également, raconte l’histoire vraie d’une jeune femme, Cheryl Bradshaw, ayant participé à l’émission matrimoniale « The Dating Game » en 1978 aux États-Unis. Durant l’émission (dont l’équivalent français était « Tournez manège ! »), Cheryl Bradshaw a interrogé des célibataires. Parmi eux, un certain Rodney Alcala, qui se trouvait être un... tueur en série.

Au moment de l’émission, Rodney Alcala avait déjà commis des meurtres et violé plusieurs personnes. Après une série de questions, l’homme a finalement remporté le jeu avec l’opportunité de décrocher un rendez-vous avec Cheryl Bradshaw.

Cheryl Bradshaw et Rodney Alcala dans « The Dating Game». Crédit photo : ABC

Heureusement pour cette dernière, le rendez-vous n’a jamais eu lieu. Suite à cette étrange rencontre, Cheryl Bradshaw est devenue, malgré elle, connue outre-Atlantique pour avoir échappé au tueur, renommé pour l’occasion « The Dating Game Killer » (Le tueur du jeu de rencontres).

Une première rencontre glaçante

Le film Une femme en jeu. Crédit photo : Netflix

En 2012, Cheryl Bradshaw a raconté l’histoire au Sydney Telegraph. Elle a expliqué que le rendez-vous ne s’est pas fait à cause d'un échange effrayant avec Rodney Alcala en coulisses.

« J’ai un pressentiment étrange qui émane de lui, avait-elle dit aux producteurs de l’émission. Il est très étrange. Je ne suis pas à l'aise. Est-ce que ça va poser un problème [si on annule] ? ». Les producteurs ont accepté et cela a peut-être sauvé la vie de la jeune femme.

Elle a indiqué ce qu’elle avait ressenti ce jour-là : « J'ai commencé à me sentir malade. Il agissait vraiment de manière effrayante. J'ai refusé son offre. Je ne voulais plus le revoir ».

Après son apparition à la télévision, Rodney Alcala a commis au moins trois autres meurtres. Il est arrêté en 1979 et condamné à la peine de mort. Il est finalement décédé de cause naturelle en 2021 et serait lié à 130 autres affaires non résolues.

Cheryl Bradshaw, de son côté, s’est faite discrète. Elle aurait quitté la Californie après l’émission pour fonder une famille.

Une femme en jeu (The Woman of the Hour) cartonne actuellement sur Netflix partout dans le monde.