Karine Le Marchand rembarre Cyril Hanouna et refuse de poser à ses côtés sur les photos M6

Désormais collègues sur la même chaîne, Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ne passeront pas leurs vacances ensemble et la tension entre les deux animateurs n'est pas près de redescendre.

Cyril Hanouna contre Karine Le Marchand : épisode... on ne sait plus vraiment ! Karine Le Marchand rembarre Cyril Hanouna et refuse de poser sur les photos M6 avec lui

L'inimitié entre les deux animateurs n'en finit plus d'agiter le microcosme du paf et connaît un nouveau rebondissement.

Alors que le premier cité vient de débarquer sur M6, dans le cadre d'un transfert retentissant, on pensait le clash entre les deux personnalités officiellement clos - du moins en sommeil pendant un temps - mais Karine Le Marchand a remis une pièce dans la machine. Droite dans ses bottes, cette dernière refuse en effet de poser aux côtés de Cyril Hanouna sur les photos de la chaîne. Elle en fait même une question d'« honneur ».

Crédit photo : capture d'écran

Karine le Marchand refuse d'être prise en photo aux côtés de Cyril Hanouna

Pour bien comprendre cette animosité, il faut remonter quelques semaines en arrière lorsque l'arrivée sur M6 du présentateur, a été officialisée suite à l'arrêt définitif de l'émission TPMP et la fermeture de la chaîne C8, dont la fréquence TNT n'a pas été renouvelée par l'Arcom.

Aussitôt après l'annonce, plusieurs personnalités de M6 sont montées au créneau pour s'opposer à la venue de Cyril Hanouna, dont Karine Le Marchand, cible récurrente des attaques de l'animateur par le passé.

« S’il vient je m’en vais. J’espère qu’un autre groupe aura la gentillesse de m’héberger », avait d'ailleurs déclaré la présentatrice de « L'amour est dans le pré », en janvier dernier.

Afin d'apaiser les tensions, Cyril Hanouna avait ensuite présenté ses excuses à sa collègue, en admettant notamment avoir tenu « des propos souvent injustifiés » et diffusé des « informations fausses » à l'encontre de l'animatrice.

🔴 Après avoir vomit 7 ans durant sur l’animatrice de M6 avec sa bande d’abjects sous-fifres aux ordres, et après avoir présenté les excuses bidons qui conditionnaient sa venue sur M6, Hanouna se fait rembarrer par Karine Le Marchand qui refuse de poser avec lui.



Et pour cause… pic.twitter.com/3boB9fqE6e — Cogito ergo sum (@Libre_Insolent) March 9, 2025

Sincère ou pas, ce premier pas n'a visiblement pas eu l'effet escompté auprès de Karine Le Marchand, laquelle n'en démord pas et reste « méfiante » vis-a-vis de son nouveau collègue.

« Il s’est excusé, j’ai entendu. Maintenant, je suis vigilante, j’attends de voir ce qu’il va faire à la rentrée », a ainsi déclaré l'animatrice, ce samedi 8 mars dans l'émission « Quelle époque ».

« C’était important pour moi (les excuses de Cyril Hanouna n.d.l.r) parce que ça a duré sept ans quand même. Ce n’est pas une histoire de pardonner, c’est que la blessure a été lancinante. Je ne balaye pas d’un revers de la main » (Karine Le Marchand)

« Il sera dans le groupe, mais ne sera pas présent sur M6 en même temps que moi (...) Il n’y aura pas lui et moi sur la même photo. Je ne veux pas. L’honneur, c’est important », a surenchéri Karine Le Marchand.

Et de conclure : « C’est trop facile de dire tout et n’importe quoi à la télévision. On a une responsabilité devant nos enfants. Je peux dire des petites vannes, mais j’essaye de faire des phrases sensées. Il n’y a pas une fois où j’ai manqué de respect ou insulté quelqu’un à la télévision. Nous avons des missions quand on est des personnalités publiques parce qu’on peut servir d’exemple à des gens ».

Ambiance...