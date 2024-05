Fort Boyard : après plus de 20 ans, Passe-Partout et Passe-Muraille vont connaître un changement radical

Passe-Partout et Passe-Muraille sont deux personnages emblématiques du jeu télévisé Fort Boyard. Jusqu’à présent, ils ne parlaient pas, mais cette règle pourrait bientôt changer.

Fort Boyard est une célèbre émission de divertissement diffusée depuis 1990 sur France 2. Elle regroupe des personnages emblématiques comme le Père Fouras, mais aussi Passe-Partout et Passe-Muraille, joués respectivement par André Boucher et Anthony Laborde.

Jusqu’à présent, ces deux personnages n’avaient jamais parlé au cours des émissions, tout comme la majorité des autres protagonistes. La raison à cela ? La production souhaitait garder une part de mystère, mais aussi faire en sorte que l’émission soit plus facile à adapter et à comprendre à l’étranger.

“La majorité des personnages dans Fort Boyard ne parle pas, ce qui leur permet d’être appelés dans toutes les versions de tous les pays. Chaque pays fait un peu sa propre version du Fort. Nous, on leur livre les ingrédients, que ce soient les jeux ou les personnages, et eux créent un Fort Boyard à leur sauce”, a expliqué Guillaume Ramain, producteur artistique de Fort Boyard.

Passe-Muraille et Passe-Partout vont s'exprimer

Cependant, cette règle devrait bientôt changer car Passe-Partout et Passe-Muraille vont connaître une grande évolution dès la saison prochaine. “Ils vont commencer à s’exprimer un peu plus que les autres années. Les téléspectateurs vont être surpris de l’évolution des personnages”, a affirmé Anthony Laborde.

Crédit photo : France 2

La 35ème saison du jeu sera donc riche en nouveautés, ce qui provoque déjà “une petite pression” et “un petit stress” pour les deux intéressés.

“Il n’y aura pas de grands discours. Il y a toujours eu des interactions avec Olivier Minne et les participants ; cette année, il y aura quelques phrases”, a assuré la production.

Les dialogues ne seront pas la seule nouveauté cette saison puisque ces deux personnages ne seront plus déguisés en permanence, comme c’était le cas de Passe-Muraille. Ce protagoniste va connaître un grand changement, ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura plus du tout de déguisements pour autant.

“Il va me falloir faire plus attention par rapport à ce que je faisais avant. Mais bon, on est bien entourés avec Olivier Minne, Willy Rovelli, le Père Fouras, Delphine Wespiser, on a un bon cadre et ça va nous aider à évoluer vers le positif”, espère Anthony Laborde.

Crédit photo : iStock

Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir cette saison qui s’annonce riche en nouveautés puisque le tournage a commencé début mai. Comme chaque année, Fort Boyard devrait être diffusé sur nos écrans au début de l’été.