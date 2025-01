Succès du Bigdil : Lagaf' savoure et Booba se paye Hanouna qui avait prédit l'échec de l'émission

Après le carton d'audience réalisé par le Bigdil, qui faisait son grand retour à la télévision la semaine dernière, Vincent Lagaf' a savouré ce succès et en a profité pour adresser une petite pique à... TF1.

Il a réussi son pari !

Après avoir finalement accepté la proposition de la chaîne RMC Story, qui souhaitait faire renaître le Bigdil de ses cendres, Vincent Lagaf' n'a pas boudé son plaisir après le succès de l'émission. Le grand retour du jeu télévisé culte de la fin des années 90 a en effet réalisé un carton d'audience, en réunissant 1,8 million de téléspectateurs (avec un pic à 2 millions), le jeudi 2 janvier 2024. Un record pour la chaîne du groupe présidé par Nicolas Bellet de Tavernost.

Crédit photo : capture d'écran / RMC Story

Au lendemain de la diffusion de l'émission, Vincent Lagaf' a fait part de son bonheur au micro de BFM TV.

Retour du Bigdil sur RMC Story: "C'est un succès d'équipe", se réjouit Vincent Lagaf' pic.twitter.com/wbwDNVAKKo — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2025

« Je suis très content, je suis très heureux, je suis très fatigué parce que j’ai très mal dormi cette nuit, dû au stress et aux questions qui travaillent, qui turlupinent : "Est-ce qu’on a bien fait ? Est-ce qu’on aurait dû y retourner ? Est-ce que ça va être bien accueilli ?" etc... Et puis c'est vrai que ce matin, à 9h, quand Stéphane Sallé de Chou m'a appelé et m'a annoncé la bonne nouvelle, c'était plus que plaisant » (Vincent Lagaf')