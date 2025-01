Un individu fait irruption sur le plateau de TPMP et crie cette phrase en se jetant sur Cyril Hanouna

Un incident, aussi étonnant que rarissime, a eu lieu sur le plateau de l'émission TPMP.

C'est ce l'on appelle les aléas du direct !

Ce mardi 21 janvier, un individu a fait irruption sur le plateau de l'émission TPMP et a essayé de se jeter sur Cyril Hanouna, avant finalement d'être maîtrisé par la sécurité.

Une scène pas banale sur laquelle est revenu l'animateur, un peu plus tard dans la soirée.

FLASH - Un homme a fait irruption sur le plateau de #TPMP et a tenté de sauter sur Cyril Hanouna avant d’être arrêté par la sécurité de l’émission. pic.twitter.com/pr1nKfWU9E — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 21, 2025

Il se jette sur Cyril Hanouna, en plein direct de TPMP

Sur les images diffusées en direct, on peut ainsi voir l'intrus tenter de sauter sur un Cyril Hanouna, quelque peu interloqué et même intimidé. « S'il te plaît Cyril, je t'aime ! », lui alors lancé ce jeune individu, immédiatement maîtrisé par la sécurité.

« Arrêtez, arrêtez ! Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce que tu veux ? », a rétorqué l'animateur. « Sortez-le, je vais lui parler après », a ensuite exigé ce dernier, en s'adressant à l'équipe de sécurité.

« J'étais à deux doigts de réagir. C'est con parce qu'il s'est retrouvé au sol, je ne sais même pas ce qu'il veut...Cela fait perdre du temps à la sécu, à la chaine (Cyril Hanouna)

Légèrement décontenancé, le trublion du PAF a vite tourné la page et repris le cours de son émission, comme si de rien n'était. Il a tout de même pris soin de s'enquérir de l'état de sa chroniqueuse Kelly Vedovelli, manifestement choquée par l'incident.

« Ça s'est passé juste derrière moi, j'ai eu peur ! », a d'ailleurs déclaré cette dernière.

Crédit photo : capture d'écran / C8

Plus tard dans l'émission, Cyril Hanouna est revenu sur cette irruption spectaculaire, en apportant de nouveaux éléments quant à ce mystérieux individu.

Incident en direct sur le plateau de TPMP : que s'est-il passé ? #TPMP pic.twitter.com/1RnNIb5v7h — TPMP (@TPMP) January 21, 2025

« On a des infos sur ce qu'il s'est passé. C'est une personne qui est venue entre cinq et dix fois dans le public. Cela fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un petit peu bizarre. Il est venu seul, il a été sorti par notre équipe de sécurité, qui a été très efficace d'ailleurs. Cette personne vient de tweeter : 'je me suis fait viré (sic) de TPMP, je vous expliquerai ma connerie'. Apparemment, il voulait me parler, me dire qu'il m'aimait (...) Ne faites pas ca ! Là cela s'est bien passé pour lui (...) mais ça peut aller loin. », a ainsi précisé l'animateur.

Cet incident sur le plateau n'est pas sans rappeler celui survenu en octobre 2023 lorsqu'un faux spectateur avait pris le micro pour se moquer de Cyril Hanouna et de son émission.

La sécurité serait-elle défaillante ?