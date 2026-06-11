TF1 lance « Skibidi Exfruit », une parodie de téléréalité vulgaire, réalisée par l'IA, et s'attire les foudres des internautes

Sur TikTok, le groupe TF1 a dévoilé une série qui parodie les émissions de téléréalité, mais elle est loin de faire l’unanimité. Les internautes accusent le groupe d’avoir utilisé l’IA et de créer un contenu vulgaire, sexiste et insultant.

Si vous allez régulièrement sur TikTok, vous avez sûrement vu passer cette dernière tendance : la série "Skibidi Tentafruit". Il s’agit d’un programme créé par des internautes qui a pour but de détourner les codes de la téléréalité via des personnages en forme de fruits. La série se veut volontairement vulgaire, provocante et humoristique.

Crédit photo : @tf1plus / TikTok

Plus étonnant encore : TF1 a décidé de collaborer avec les créateurs de la série et de se joindre à la tendance. Ainsi, la chaîne a lancé “Skibidi Exfruit”, une émission réalisée pour parodier l'émission “Excape Island”. Chaque jour, un nouvel épisode sort sur le compte TikTok de TF1 à 19 h.

“On atteint un niveau tellement bas”

“Skibidi Exfruit” est une parodie qui met en scène des personnages de téléréalité en forme de fruits dans laquelle on assiste à des disputes de couple et des règlements de compte. Le tout poussé à l’extrême. Entre insultes, sous-entendus sexuels, vulgarité, clichés sur les relations amoureuses : le programme veut bouleverser les codes de la téléréalité.

Cette tendance a cumulé des millions de vues sur TikTok et l’objectif semble atteint pour TF1, qui voulait viser un public jeune. Cependant, ces vidéos sont loin de faire l’unanimité.

En effet, cette production de la première chaîne est sous le feu de nombreuses critiques. Les internautes pointent du doigt les valeurs véhiculées dans cette série, jugées irrespectueuses, et regrettent que les épisodes soient diffusés sur les comptes officiels de TF1.

“C’est vraiment honteux, on atteint un niveau tellement bas, c’est fou”, “C’est un contenu abrutissant, sexiste, misogyne, et avec ça le retour des valeurs patriarcales et des schémas stéréotypés”, “Ils donnent du buzz à une série qui banalise la tromperie, la violence envers les femmes, le racisme, l’homophobie et qui traite les femmes comme des objets, c’est honteux”, ont commenté les internautes sur X.

Crédit photo : @tf1plus / TikTok

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“La honte”

En plus de cela, ces vidéos ont été générées par l’intelligence artificielle, ce qui amplifie la fureur des internautes.

“La honte de voir une telle banalisation de l’IA générative par un grand média”, “Le pire c’est qu’ils ont tellement l’argent pour faire un vrai dessin animé fait par de vrais animateurs et tout ce qui va avec, mais non”, “Et dans deux semaines ils nous feront un sujet dans le JT pour nous parler des dangers de l’IA sur l’écologie”, peut-on lire sur le réseau social.

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau programme ?