Préparez les mouchoirs ! Disney vient de dévoiler son traditionnel court métrage de Noël, et ce dernier risque de vous arracher quelques larmes.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, Disney n’a pas hésité à diffuser son court-métrage de Noël. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le célèbre studio d’animation n’a rien perdu de sa magie.

Intitulé «The Gift» (Le cadeau en anglais), le court métrage est le dernier volet de la trilogie «La Magie d’être ensemble». Une chose est sûre : le petit film conclut avec brio cette fresque familiale réussie.

Un court métrage féerique et émouvant

Souvenez-vous ! La première vidéo, sortie en 2020, nous présentait le personnage de Nicole, ainsi que sa grand-mère Lola, précise le site spécialisé Creapills. Au programme : des scènes émouvantes qui nous rappellent à quel point la famille est importante et précieuse.

Le second court métrage (2021) suivait le quotidien d’une Nicole plus âgée et mère de deux enfants, Max et Ella. La fratrie accueillait alors leur beau-père Mike durant les fêtes de fin d’année.

Crédit Photo : Disney

De son côté, «The Gift» s’intéresse aux émotions de la petite Ella, qui attend avec appréhension l’arrivée du bébé au sein de la famille. Mais la fillette peut compter sur son grand frère et sur sa peluche Mickey pour se rassurer. Frissons garantis.

Pour rappel, ces films publicitaires visent à soutenir Make A Wish, une association qui réalise les souhaits d’enfants malades.