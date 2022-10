3 bonnes raisons de regarder « Darknet-sur-Mer », la nouvelle série Amazon

On vous dévoile aujourd’hui trois bonnes raisons de regarder « Darknet-sur-Mer », la nouvelle série Amazon avec Artus.

Comme à son habitude, Amazon Prime vidéo renouvelle son catalogue en octobre.

Et parmi les nouveaux contenus proposés aux 200 millions d’abonnés de la plateforme, la série « Darknet-sur-Web », qui débarque le 7 octobre, devrait en ravir plus d’un.

Portée par l’humoriste Artus, irrésistible en truand floué et avide de vengeance, cette comédie aborde le sujet du « Darkweb » avec humour et suspense.

Le pitch ? Ben et Flo, deux geeks inséparables s’ennuient à mourir dans leur village de Ponet-sur-Mer. Alors pour tuer le temps, les deux amis préfèrent surfer sur le darknet mais ce petit jeu va se retourner contre eux lorsqu’ils arnaquent deux mafieux venus d’Albanie.

Intriguant, n’est-ce pas ? Et si vous n’êtes pas encore convaincu, voici 3 bonnes raisons de suivre « Darknet-sur-Mer » :

Crédit photo : Amazon Prime Video

Parce que voir Artus en truand albanais, ça vaut le détour

Artus en truand, on ne l'avait pas vu venir ! L'humoriste, révélé par l'émission « On n'demande qu'à en rire » interprète en effet un chef de gang albanais et c'est assez savoureux.

Parce que c’est la première fois qu’une série évoque le Darknet avec humour

On a beau chercher, on n'a pas souvenir d'une série évoquant l'univers du darknet avec autant de légèreté. Et c'est peut-être ça le plus intéressant car il n'y a rien de plus divertissant que d'évoquer un sujet sensible sur le ton de l'humour.

Crédit photo : Amazon Prime Video

Parce que le casting est excellent

Outre Artus, on retrouve au casting de la série Joséphine Draï (« Plan cœur », « Belle, belle, belle ») Théo Fernandez (« Gaston Lagaffe », « Les 7 vies de Léa » ), Léon Plazol, Vincent Desagnat (« La Beuze »,« Fatal »), Isabelle Candelier (« 10 pour cent »), ou encore Arié Elmaleh (« Dépression et des Potes »). On note également l'apparition d'un illustre « Inconnu » en la personne de Pascal Légitimus.

Crédit photo : Amazon Prime Video

Si avec ça, on ne vous a pas mis l'eau à la bouche, on ne peut plus rien pour vous.