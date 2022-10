Top 10 des films flippants à voir ou à revoir pour Halloween

C'est bientôt Halloween alors on vous propose une petite sélection de films d'horreur à voir ou à revoir.

Alors que la soirée d’Halloween se profile, vous êtes certainement nombreux à vous demander ce que vous allez faire pour l’occasion. Si les plus jeunes d'entre vous partiront sans doute à la chasse aux bonbons ou en soirée pour s'amuser, les plus âgés ou casaniers préféreront plutôt rester au chaud sous leur plaid devant la télé.

Et qui dit Halloween dit forcément épouvante !

Rien de tel en effet qu'un bon film d'horreur bien flippant en couple ou en solo pour passer un 31 octobre parfait.

Alors installez-vous confortablement dans le canapé et admirez ce petit top 10 (subjectif et sans ordre de préférence) que l'on vous a concocté avec amour.

Top 10 des films d'horreur bien flippants pour Halloween

Bien sûr, il existe de très nombreux films d'horreur qui aurait mérité de figurer dans cette short-list, mais, comme le dit l'écrivain André Gide "choisir c'est renoncer", alors il a fallu trancher. Voici donc les longs métrages retenus. Des classiques aux plus récents, il y en a pour tous les goûts.

Psychose (1960)

Classique parmi les classiques, ce film horrifique réalisé par Alfred Hitchcock est inspiré d'un roman éponyme de Robert Bloch. Considéré comme un chef-d’œuvre du 7e Art et servi par une musique restée célèbre, il raconte l'histoire de Norman Bates (Anthony Perkins), un jeune homme très perturbé qui travaille dans un motel avec sa mère.

L'Exorciste (1973)

Film culte lui aussi avec une musique originale passée à la postérité, "L'Exorciste" est l'un des plus grands films d'horreur jamais tournés. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom écrit en 1971 par William Peter Blatty. Il raconte l'histoire d'une fillette, possédée par un démon, qu'un prêtre va tenter d'exorciser. Qualifié à sa sortie de "film le plus terrifiant de tous les temps", "L'Exorciste" demeure un classique de l'horreur

Massacre à la tronçonneuse (1974)

Réalisé par Tobe Hooper, ce célèbre film d'horreur a été interdit dans de nombreux pays à sa sortie en 1974. C'est dire à quel point il est violent ! Le pitch ? Cinq amis qui font la découverte d'une maison qu'ils croient abandonnée, vont vivre un calvaire en devenant la proie d'une famille cannibale et assoiffée de sang. Tout un programme.

Carrie au bal du diable (1976)

Adapté du premier roman du maître de l'épouvante Stephen King, "Carrie au bal du diable", réalisé par Brian de Palma, narre l'histoire d'une jeune adolescente qui subit des brimades dans son lycée. Un jour, elle découvre qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie et son quotidien va s'en trouver bouleversé.

Halloween : La Nuit des masques (1978)

Il ne pouvait pas ne pas figurer dans ce top ! Le film culte de John Carpenter, qui met en vedette Jamie Lee Curtis, raconte l'horrible nuit d'Halloween que passent les habitants de la petite ville d'Haddonfield, où un tueur sème la terreur.

Les griffes de la nuit (1984)

Sorti en 1984, ce film réalisé par Wes Craven, à qui l’on doit également le classique "Scream", a traumatisé toute une génération de cinéphiles avec l'horrible tueur d'enfant Freddy Krueger qui hante les nuits d'une poignée de lycéens. Frissons garantis !

Le projet Blair Witch (1999)

Réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, ce film d'horreur indépendant a marqué les esprits avec un style tout en suggestion et une tension constante. Filmé à la manière d'un documentaire, il est un digne représentant du genre du "found footage" (un film qui serait conçu à partir d'images retrouvées) et montre un groupe de trois amis qui se filment dans une forêt où aurait jadis vécu une sorcière. Pour la petite histoire, ce film à succès réalisé avec très peu de moyen figure dans la liste des longs-métrages les plus rentables de tous les temps.

Le Cercle (2002)

Remake d'un film japonais sorti en 1998, "Le Cercle" est l'un des films d'horreur les plus marquants des années 2000. L'intrigue se concentre autour d'une mystérieuse cassette vidéo qui fait trépasser quiconque la regarde sept jours après l'avoir visionnée.

Paranormal activity (2009)

Tout comme "Le Projet Blair Witch", "Paranormal activity" est présenté comme s'il s'agissait d'un documentaire, à partir d'archives personnelles. Le film met en scène un couple qui assiste à des phénomènes surnaturels étranges dans la maison qu'il vient d'acquérir.

American Nightmare (2013)

Film d'horreur dystopique mettant en vedette Ethan Hawke, "American Nightmare" se déroule dans un futur proche aux États-Unis, où la criminalité a quasiment disparu grâce à l'instauration, une fois par an, d'une nuit où tous les crimes sont permis, même les pires.