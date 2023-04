Avis aux fans de vampires : une série Twilight est en préparation

Après le reboot de la saga Harry Potter, d’autres romans vont être adaptés en série. Il s’agit de Twilight, les livres de Stephenie Meyer sur l’histoire d’amour entre Bella et Edward, le mystérieux vampire.

Bonne nouvelle pour les fans de vampires et de loups-garous ! Twilight, la saga de Stephenie Meyer, va être adaptée en série. Parus chaque année de 2005 à 2008, ces quatre romans ont connu un vrai succès en librairie. L’histoire repose sur Bella Swan, une lycéenne qui tombe éperdument amoureuse d’Edward Cullen, un vampire.

Crédit photo : Lionsgate

Après sa sortie en livres, la saga a connu un immense succès quand elle a été adaptée en films, générant plus de 3 milliards de dollars au box-office. Les cinq longs-métrages ont mis en lumière les acteurs Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner.

Twilight adapté en série

Des années plus tard, les romans de Stephenie Meyer vont connaître une nouvelle adaptation en série télévisée, selon des informations de The Hollywood Reporter. Le projet est en cours de développement chez Lionsgate TV et Stephenie Meyer serait directement impliquée dans cette adaptation. Wyck Godfrey et Erik Feig, qui ont produit les cinq films de la saga, seraient de retour en tant que producteurs. La scénariste Sinead Daly (The Walking Dead, Tell Me Lies) serait quant à elle chargée de l’écriture de la série.

Crédit photo : Lionsgate

Pour le moment, on ne sait pas si ce programme sera un reboot et une adaptation fidèle des romans, ou une série dérivée sur l’univers des vampires. Il faudra attendre encore un peu avant d’avoir plus de détails sur ce nouveau projet.