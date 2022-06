Umbrella Academy saison 3 : date de sortie, casting, trailer, intrigue...

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de The Umbrella Academy ! Casting, intrigue, trailer et date de sortie.

L'attente a été longue mais elle est presque terminée ! Après environ deux ans d'absence, la saison 3 de la série emblématique The Umbrella Academy diffusée sur Netflix arrive très bientôt ! Et il y a de nombreuses nouveautés à découvrir. On fait un petit récap' !

La série à succès Netflix « The Umbrella Academy» est basée sur la bande dessinée «anti-héros» qui porte le même nom de Gerard Way. La série a très vite reçu des éloges et de très bonnes critiques depuis sa première diffusion en 2019. La série a même été nominée quatre fois aux Emmy Awards. Ce n'est pas rien ! Voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison 3 de The Umbrella Academy, les titres d'épisodes, le détail de tous les personnages et la date de sortie de la série Netflix.

Scène de la saison 3 de The Umbrella Academy. Crédit : Netflix

La bande-annonce de la saison 3 de The Umbrella Academy

Netflix a dévoilé la bande-annonce officielle de la saison 3 de The Umbrella Academy le 19 mai 2022. Dans cette bande-annonce très bien réalisée, Numéro cinq explique les coulisses de l'Académie Sparrow. Aussi, dans cette bande-annonce, le voile sera enfin levé sur la ligne de temps alternative (le paradoxe) qui a été introduite dans la saison 2 : "Quand on atterri ici, on a créé un paradoxe temporel, ce paradoxe a donné naissance à ce foutu Kugelblitz [...] Engros, one st foutus” explique Numéro Cinq dans la bande annonce. Rien qu’avec le trailer, on sait déjà que la troisième saison 3 de The Umbrella Academy va parler de ce paradoxe que l’élite dela Umbrella Academy a créé et qui risque de tout engloutir ! Et ils ont 4 jours pour tout régler…

Voici la bande-annonce de la saison 3 de The Umbrella Academy :

Le casting de la saison 3 de The Umbrella Academy

Elliot Page a fait son coming out en tant que transgenre en décembre 2020. Les fans se sont donc interrogés sur le sort de son personnage dans la série. Plus de doutes, puisque l'acteur a fait une annonce spéciale sur son personnage dissipant ainsi, toutes les énigmes sur le personnage emblématique de la série TheUmbrellaAcademy.Sur Twitter et Instagram, Elliot a présenté au public le personnage "Viktor Hargreeves". Sur cette photo, onvoit Viktor assis dans un restaurant avec sa sœur, Allison Hargreeves jouée par la talentueuse Emmy Raver-Lampman. Le compte de Netflix officiel a ensuite retweeté le post d'Eliott en écrivant : "Bienvenue dans la famille Viktor ! Nous sommes si heureux que tu sois là".

L'acteur Elliot dans la série Netflix : Umbrella Academy. Crédit : Netflix

Le casting complet de la saison 3 de The Umbrella Academy :

En plus d'Elliot dans le rôle de Viktor, tous les personnages principaux de la série The Umbrella Academy seront de retour.

Emmy Raver-Lampman Emmy Raver-Lampman , dans le rôle de Allison Hargreeves

, dans le rôle de Allison Hargreeves Robert Sheehan Robert Sheehan , dans le rôle de Klaus Hargreeves

, dans le rôle de Klaus Hargreeves Tom Hopper , dans le rôle de Luther Hargreeves

, dans le rôle de Luther Hargreeves David Castañeda , dans le rôle de Diego Hargreeves

, dans le rôle de Diego Hargreeves Aidan Gallagher , dans le rôle de Numéro cinq

, dans le rôle de Numéro cinq Justin H. Min , dans le rôle de Ben Hargreeves

, dans le rôle de Ben Hargreeves Ritu Arya Ritu Arya , dans le rôle de Lila Yusuf Gatewood

, dans le rôle de Lila Yusuf Gatewood Yusuf Gatewood , dans le rôle de Raymond

, dans le rôle de Raymond Marin Ireland , dans le rôle de : Sissy Britne Oldford

, dans le rôle de : Sissy Britne Oldford Britne Oldford , dans le rôle de Fei Genesis

, dans le rôle de Fei Genesis Rodriguez Genesis , dans le rôle de Sloane

, dans le rôle de Sloane Jake Epstein , dans le rôle de Alphonso Cazzie

, dans le rôle de Alphonso Cazzie Cazzie David, dans le rôle de Jayme Justin Cornwell

En plus des personnages réguliers, la troisième saison va également introduire de nombreux nouveaux personnages de l'Académie Sparrow !

The Umbrella academy saison 3 : La sparrow Académie révélée en intégralité !

Le 15 février dernier, la Umbrella Academy a publié sur son compte twitter officiel une série de sept affiches des personnages principaux de la troisième saison. Les photos promotionnelles représentent Luther, Diego, Allison, Viktor, Klaus et Lila. Chacun des personnages de la Umbrella Academy est de dos avec un parapluie et ont au-dessus d’eux, des ombres d'oiseaux… Ce détail important est le signe de nouvelles tensions entre la Umbrella Academy et la Sparrow Academy ! Une académie similaire d'une autre époque mais tout aussi puissante que l'on aperçoit à la fin de la saison 2.

En janvier dernier, le site de streaming Netflix a dévoilé des affiches de personnages de la Sparrow Academy. Les fans ont eu un bref aperçu de cette nouvelle académie sur-puissante et mystérieuse ! La Sparrow Academy est composée de :

Les membres de la Sparrow Academy. Crédit : Netflix

Marcus (joué par Justin Cornwell), une version bien plus sinistre de Ben

Fei (Britne Oldford)

Alphonso (Jake Epstein)

Sloane (Genesis Rodriguez)

Jayme (Cazzie David)

Christopher... un cube flottant et télékinésique, considéré comme un membre de la fratrie.

La date de sortie de la saison 3 de The Academy

Netflix a officiellement confirmé la saison 3 de The Umbrella Academy, elle sort le 22 juin 2022.

The Umbrella Academy saison 3, le 22 juin. pic.twitter.com/sLYUuwkbFR — Netflix France (@NetflixFR) March 13, 2022

Combien d'épisodes compte la saison 3 de The Umbrella Academy ?

Comme pour les saisons précédentes de la série, dix épisodes vont sortir pour la saison 3 de Umbrella Academy. Le tournage a débuté en février 2021 à Toronto au Canada. Elliot Page a partagé les coulisses du tournage de la troisième saison avec une série de photos. Le showrunner Steve Blackman a partagé quant à lui, l'intitulé du premier épisode la saison 3 de la série Netflix : "Meet the Family", soit en français : "rencontre avec la famille". Référence à la Sparrow Academy présente à la toute fin de la saison 2 de The Umbrella Academy.

“Meet the Family” “The World’s Biggest Ball of Twine” “Pocket Full of Lightning” “Kugelblitz” “The Kindest Cut” “Marigold” “Auf Wiedersehen” “Wedding at the End of the World” “Sixt Bells” “Oblivion”

Brellies, get your briefcases, @SteveBlackmanTV just announced all the episode titles for Season 3 of @umbrellaacad. #GeekedWeek pic.twitter.com/pjICLHAPjb — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Le 8 juin 2021 dernier, Netflix a dévoilé le titre des 10 prochains épisodes de la saison 3. L'épisode final se nomme "Oblivion", une référence au titre du troisième comics du même nom. Quant à l'épisode 7 dont le titre est "Auf Wiedersehen", "Au revoir" en français, les fans spéculent déjà sur la disparition d'un des personnages principaux de la Umbrella Academy…

De quoi parle la saison 3 de The Umbrella Academy ?

Le synopsis dévoilé par Netflix pour la troisième saison laisse place à des théories très intéressantes ! De plus, la saison va se dérouler dans un lieu sinistre que l'on peut notamment voir dans la bande dessinée, l'Hôtel Oblivion.

Le synopsis explique également quela Umbrella Academy va faire face à la Sparrow Academy, confrontée à des défis, des pertes et des surprises, la saison 3 s'annonce mouvementée ! L'obstacle ?Une entité destructrice non identifiée qui fait des ravages dans l'univers. Trouveront-ils un moyen de retrouver leur vie pré-apocalyptique ? C'est que vous allez découvrir dans la saison 3 de The Umbrella Academy !