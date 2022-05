Élite saison 6 : date de sortie, casting, spoilers, intrigue 

Alors que la saison 5 d’Élite vient de sortir sur la plateforme de streaming Netflix, les fans se demandent s’il y aura une saison 6… Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 6 d'Élite : date de sortie, casting, spoilers, intrigue

La série sulfureuse Élite, crée par Carlos Montero et Darío Madrona, est l’une des séries Netflix les plus regardées et les plus attendues sur Netflix. Lancée en 2018 sur la première plateforme de streaming mondiale, la série Élite cartonne. La série à succès raconte la vie trépidante d’un lycée prestigieux espagnol. Depuis le 8 avril dernier, la saison 5 d’Élite est disponible sur la plateforme Netflix. Beaucoup de fans l’ont déjà bing-watcher (visionner à la suite les épisodes d’une même série), et attendent impatiemment la saison suivante…

Affiche de promotion pour la saison 5 d'Élite. Crédit - Netflix

À Las Encinas, trois étudiants issus de la classe ouvrière intègrent le lycée huppé après l’obtention d’une bourse. Dès leur arrivée à Las Encinas, tout va changer. Entre disparition, passions et amour, les élèves ont le chic pour se retrouver dans des situations embarrassantes. Parfois critiquée pour sa sexualité et son érotisme assumé, la série est déconseillée au moins de 16 ans. Dans cet article, la rédaction de Démotivateur vous relève les dernières nouvelles concernant la sixième saison de la série espagnole Élite.

Attention l'article contient des spoilers des saisons 4 et 5 d'Élite.

Date de sortie de la saison 6 d'Élite

Pour le plus grand plaisir des fans, la série phénomène Élite reviendra sur vos écrans pour une saison 6. En octobre 2021, la plateforme de streaming a annoncé officiellement renouveler la saison pour une saison 6. En revanche, aucune date officielle n’a été annoncée par Netflix. Le tournage de la prochaine saison de la série a débuté en février 2022. Même si aucune date n’a été communiquée, la saison 6 devrait pointer le bout de son nez courant 2023… Généralement, un an sépare les nouvelles saisons de la série espagnole à succès. Dans l’attente de l’annonce officielle de Netflix, les fans espèrent suivre la suite des aventures des élèves de Las Encinas en 2023.

Le casting de la saison 6 d’Élite : un personnage phare quitte la série…

Le casting de la sixième saison va être bouleversé par le départ d’un personnage emblématique de la série… Omar Ayuso, alias Omar dans la série, a posté sur Instagram un message d’adieu. Après cinq saisons de bons et loyaux services, ce personnage emblématique quitte la série Élite laissant les fans sous le choc. En effet, rien ne présageait dans la saison 5 le départ d’Omar.

L’acteur espagnol a expliqué sur Instagram : “Après la semaine de la première, je voulais partager avec vous ces deux images : mon premier et dernier cliché de ce qui a été jusqu'à présent le voyage émotionnel le plus important de ma vie. Dans une image, l'enfant excité et anxieux, dans l'autre, l'enfant pas si excité, encore plus excité et beaucoup plus anxieux qu'au début”.

Il y a ceux qui partent, et ceux qui arrivent. Dans cette nouvelle saison 6, cinq nouveaux élèves vont faire leur entrée à Las Encinas. Netflix a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter.

Les cinq nouveaux sont : Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana et Ander Puig. Ils rejoignent tous Élite en tant que nouveaux étudiants… Qui dit nouveaux élèves, dit nouveaux rebondissements. Aucune information n’a été donnée sur leurs personnalités ou leurs liens avec les autres personnages. Soyez patients, vous en saurez sûrement plus quand le tournage sera fini et que le teaser sera sorti.

Récap’ de la saison 4 et 5 d’Élite

La saison 4 d’Élite s’ouvre avec une révélation. On apprend qu’Ari a été attaquée et amenée inconsciente à l’hôpital. Au fil des épisodes, Armando est présenté comme le responsable de l’agression. Armando se retrouve au milieu d’histoires troubles. Lors du bal de fin d’année, Ari aperçoit sa sœur Mencia (Martina Carridi) se disputer avec le malfaiteur (Armando, Andres Velencoso). Ari comprend alors que Rebeka ne mentait pas au sujet de la double vie de Mencia.

Lors de la soirée, une violente dispute éclate entre Guzman et Armando. Ce dernier a attaqué Ari, alors qu’elle téléphonait à son père, en essayant de l’étrangler. Pendant cette bagarre, Guzman tire sur son rival et tue Armando. Désemparé, l’ex-petit ami de Nadia est rejoint par Samuel et Rebeka, et leur explique rapidement ce qu’il s’est passé. Les trois amis jurent de ne jamais parler de cette affaire et de garder le secret. Après cette promesse, ils s’activent à jeter le corps dans le lac. Pour éviter de se faire capturer, Guzman suit Ander dans son tour du monde.

Affiche de promotion pour la saison 5 d'Élite avec Samuel, Ari Ivan et Patrick (de gauche à droite). Crédit : Netflix

Au début de la saison 5, Samuel (Itzan Escamilla) avoue le crime d’Armando aux forces de l'ordre et à Benjamin, le directeur de Las Encinas. Ce qui est faux, tous les fans le savent ! Après quelques épisodes, Omar découvre un corps flottant dans le lac. Il se jette à l’eau pour le récupérer et découvre Armando. Rejoint par Rebeka et Samuel, il apprend la vérité sur l'homicide d’Armando. Tous les 3 pris dans ce moment de panique, Omar les convainc d’appeler les autorités. Une enquête est alors lancée. Étonnamment, le principal suspect est Benjamin. En effet, le directeur du lycée avait beaucoup de raisons de se venger de lui. Armando a abusé l'une de ses filles, Mencía (Martina Cariddi), et a failli faire disparaître l'autre, Ari. À la fin de la série, on découvre que Benjamin et Armando partageaient un lourd secret. Mencía découvre le secret de son père sans vraiment faire exprès lorsqu'elle met la main sur une carte SIM. Cette carte SIM mènera Benjamin à commettre l’irréparable sur Samuel…

Dans la nouvelle saison 5, trois nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas : Bilal, Isadora et Ivan. Au casting de la saison 5, on retrouve :

Itzan Escamilla : Samuel García Domínguez

Omar Ayuso : Omar Shana

Claudia Salas : Rebeka «Rebe» Parilla López

Georgina Amorós : Cayetana Grajera Pando

Carla Díaz : Ariadna « Ari » Blanco Commerford

Martina Cariddi : Mencía Blanco Commerford

Manu Ríos : Patrick Blanco Commerford

Pol Granch : Phillippe Florian Von Triesenberg

Diego Martín : Benjamín Blanco Commerford

Valentina Zenere : Isadora

André Lamoglia : Iván

Adam Nourou : Bilal

Que va-t-il se passer dans la saison 6 d’Élite ?

Après la dernière saison de la série, le suspens est palpable. Qu’est-il arrivé à Samuel ? Est-il vraiment décédé ? Les fans n’y croient pas car ils ont remarqué que Rebeka faisait un clin d’œil à la caméra à la toute fin du dernier épisode. Il est encore difficile de savoir ce qu’il arrivera dans la prochaine saison d’Élite, car la saison 5 vient juste de sortir et que le tournage de la saison 6 n’est pas achevé. Une chose est sûre ! Avec l’arrivée de cinq nouveaux élèves, les problèmes sont loin d’être finis.

Affiche de la série emblématique Élite. Crédit : Netflix

En attendant, vous pouvez voir ou revoir les 5 premières saisons disponibles sur la plateforme de streaming Netflix.

L’article est mis à jour régulièrement pour avoir les dernières informations sur la saison 6 d'Élite.