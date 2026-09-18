Un inconnu lui a volé son nom, son visage et sa vie : ce thriller coréen est numéro 1 sur Netflix

Un romancier reclus découvre qu'un mystérieux « Rat » lui a pris son identité. Avec 4,4 millions de vues, Comme un rat (Mousetrap) est la série non anglophone la plus vue de Netflix.

Il pose le doigt sur son téléphone, et l'écran refuse de s'ouvrir. Pour Je Moon-jae, romancier qui ne sort plus de chez lui depuis longtemps, c'est le premier signe que sa vie est en train de lui échapper. L'unique ami qui gérait tout à sa place a disparu. Il ne parvient plus à prouver qui il est. Et quelqu'un, surnommé « le Rat », s'est emparé de son nom, de son identité et de ses biens.

Ce point de départ est celui de Comme un rat, connue à l'international sous le titre Mousetrap. Ce thriller sud-coréen en 10 épisodes a été mis en ligne sur Netflix le 28 août 2026. Deux semaines plus tard, il occupait la première place du classement mondial des séries non anglophones de la plateforme.

De la 5e à la 1re place en sept jours

Le démarrage avait pourtant été discret. Lors de sa première semaine, du 24 au 30 août, la série se classait 5e des séries non anglophones avec 2 millions de vues. Elle n'apparaissait alors que dans le Top 10 de 13 pays, dont la Corée du Sud, où elle était déjà numéro 1.

La semaine suivante, du 31 août au 6 septembre, le bouche-à-oreille a fait son effet. D'après les chiffres publiés par Netflix, Comme un rat a totalisé 4,4 millions de vues et 41,5 millions d'heures de visionnage, soit plus du double de son premier score. La série est entrée dans le Top 10 de 45 pays et s'est classée première dans quatre d'entre eux : la Corée du Sud, le Bangladesh, la Malaisie et le Pakistan. Selon les données de FlixPatrol relayées par The Korea Times, elle figurait aussi, le 1er septembre, parmi les séries les plus regardées en France.

Le classement réserve une petite bizarrerie. La série chinoise The Early Spring, 2e, a cumulé davantage d'heures de visionnage (45,7 millions) mais moins de vues (3,2 millions). Netflix calcule en effet ses « vues » en divisant le temps de visionnage par la durée totale d'une série. Or celle de Comme un rat est de 9 heures et 31 minutes.

Avec ce score, le thriller coréen aurait pris la 4e place du classement toutes langues confondues. Il n'était devancé que par The Death of the Pastor's Wife, Beauty in Black et The Gentlemen. Trois autres productions coréennes figuraient dans le même Top 10 non anglophone, dont la romance Our Sticky Love avec Jung Hae-in, 7e pour sa cinquième semaine consécutive dans le classement.

Un rat qui dévore des ongles pour devenir humain

Le scénario s'inspire d'un conte populaire coréen. Dans ce récit traditionnel, un rat qui mange les ongles coupés d'un humain prend son apparence et finit par lui voler son existence. La série transpose ce motif dans le Séoul d'aujourd'hui. Le Rat ne se contente pas de prendre un visage : il récupère aussi les empreintes digitales, les comptes bancaires et les biens de sa victime.

Le titre original, Deuljwi, désigne un campagnol, un petit rongeur des champs. C'est aussi le nom du webtoon de Ludovico dont la série est adaptée, publié sur la plateforme Kakao entre 2017 et 2020 sous le titre anglais Field Mouse. Kakao Entertainment compte d'ailleurs parmi les sociétés de production.

Le héros était une proie idéale. Moon-jae souffre d'un trouble panique depuis la mort de ses parents dans un accident, lorsqu'il était au lycée. Il publie ses romans policiers sous un nom de plume et vit coupé du monde, dans un appartement perché au-dessus de Séoul. Détail relevé par le South China Morning Post : prononcé en coréen, son nom complet sonne comme « mon problème ».

Chassé de son propre logement, dépossédé de tout, il finit par se tourner vers la dernière personne qu'il voulait voir. Face à lui, le Rat assume son geste :

Cette souris est-elle vraiment si mauvaise ? Imagine à quel point elle devait vouloir devenir humaine.

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Ryu Jun-yeol contre lui-même

Pour incarner à la fois Moon-jae et son double, la production a fait appel à Ryu Jun-yeol. L'acteur est connu du public international pour Reply 1988, A Taxi Driver ou encore The 8 Show, déjà sur Netflix. C'est la première fois qu'il tient un double rôle.

Dans une interview accordée à The Korea Times, il explique avoir distingué les deux personnages par un maquillage subtil et surtout par la voix. Plutôt que de recourir à un traitement numérique, il a modifié la sienne lui-même : plus aiguë pour le Rat, dans son registre grave naturel pour Moon-jae.

Le romancier ne mène pas sa traque seul. Il s'associe à No-ja, joué par Sul Kyung-gu (Kill Boksoon, Hyper Knife). Cet usurier qui dirige aussi une agence de détectives privés le poursuivait jusque-là pour une dette. L'un veut récupérer son argent, l'autre sa vie. En parallèle, l'inspecteur Park Sun-yong, interprété par Lee Kyu-hyung (Prison Playbook), remonte la même piste.

Derrière la caméra, on retrouve Kim Hong-sun, réalisateur des séries Voice et The Guest, mais aussi de La Casa de Papel : Corée. Le scénario est signé Lee Jae-gon.

Une fin sans suite annoncée

Côté critique, la série affichait 80 % d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, selon MovieWeb. L'accueil n'est pas unanime pour autant. Le South China Morning Post salue une mise en scène soignée mais regrette un rythme parfois trop lent.

Les dix épisodes, d'environ une heure chacun, sont tous disponibles sur Netflix. La plateforme présente Comme un rat comme une mini-série, et n'a pour l'instant annoncé aucune deuxième saison.