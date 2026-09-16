Netflix, Disney+ et Prime Video sans supplément : cette box internet inclut les trois plateformes

Le cumul des abonnements peut représenter un certain budget. Cet abonnement spécial réunit les trois plateformes de streaming les plus populaires sans vous faire payer plus.

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Homme tenant une télécommande devant un écran proposant des plateformes de streaming

Trois plateformes de streaming réunies dans une même offre

Cumuler les abonnements peut vite faire grimper le montant de la facture chaque mois. D’ailleurs, les jeunes sont nombreux à devoir annuler des abonnements pour faire des économies. De ce fait, beaucoup doivent se passer de Netflix, Disney+ et Prime Video, et faire l’impasse sur leurs programmes favoris.

Cependant, il existe un abonnement propre à la France qui permet d’accéder à ces trois plateformes de streaming sans débourser un centime de plus. Elles sont toutes réunies dans une même offre.

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0 euro de frais supplémentaire pour Netflix, Disney+ et Prime Video

Comme le révèle le site K-Sélection, la Freebox Ultra de Free permet de profiter de ces trois plateformes pour 0 euro. Enfin, presque. Dans l’offre Freebox Ultra, vous bénéficiez de Netflix Standard, de Disney+ Standard et de Prime Video dans leur version avec publicités. 

Ainsi, vous n’avez pas à payer trois abonnements distincts pour ces streamers. Leur prix est déjà compris dans celui de la box car vous payez déjà un abonnement internet Free comprenant 8 Gbit/s d'internet et le Wi-Fi 7 grâce à la fibre. En gros, vous payez tout en un.

La Freebox Ultra La Freebox Ultra. Crédit photo : Free

Vous avez simplement besoin de connecter vos comptes existants des plateformes à votre espace abonné Free. Rien ne vous empêche d’en créer de nouveaux si vous le souhaitez. Dès lors, chaque mois, vous paierez 59,99 euros pour profiter de Netflix, Disney+, Prime Video et d’internet. La première année, la Freebox Ultra est au prix de 49,99 euros.

Le coût des abonnements streaming est donc inclus dans l’offre Freebox Ultra. Cette dernière peut permettre aux abonnés d'économiser quelques euros non-négligeables sur leur facture. À noter que chaque box propose des services différents selon vos préférences et que vous pouvez payer un supplément à tout moment pour supprimer les pubs. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Free.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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