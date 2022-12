Une immense exposition immersive sur Harry Potter débarque Porte de Versailles à Paris

Arrêtez tout ! Une expo immersive exceptionnelle sur Harry Potter va s’installer à Paris en 2023. On vous dit tout.

Avis à tous les fans français de Harry Potter, l’année 2023 s’annonce des plus radieuses !

À voir aussi

Dès le printemps 2023, une gigantesque exposition immersive, consacrée à l’univers du petit sorcier, va en effet s’installer Porte de Versailles à Paris.

Crédit photo : Warner Bros. Pictures

Paris va accueillir une expo immersive géante consacrée à Harry Potter

Sobrement intitulé « Harry Potter : l’exposition », cet événement vous transportera à Poudlard en un claquement de doigts pour une expérience inédite et inoubliable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Potter: The Exhibition (@harrypotter_exhibition)

Cette exposition permettra notamment aux visiteurs de voyager en se plongeant dans l’univers de la saga née de l’imagination de J.K. Rowling, à travers ses fameux décors ou encore ses costumes emblématiques.

Les fans et autres profanes pourront également effectuer une visite interactive plus vraie que nature de certains des endroits les plus connus de Poudlard, à commencer par quelques salles de classe du château.

Si l’essentiel des thèmes de l’exposition est bien évidemment lié aux aventures du célèbre sorcier, les fans de Norbert Dragonneau seront ravis d’apprendre que la saga des « Animaux fantastiques » aura une place de choix.

Idem pour la pièce de théâtre « Harry Potter et l’Enfant Maudit » qui fera partie des thèmes abordés durant ce parcours immersif.

Pour l’heure, on ignore la date exacte à laquelle se tiendra cette exposition immersive tant attendue, qui est déjà passée par Philadelphie, Atlanta ou encore Vienne.

Il faudra donc s’armer de patience avant de pouvoir en profiter pleinement.

Pour les plus impatients, sachez que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos préventes en ligne.