Voici à quoi ressembleraient aujourd'hui ces 13 stars décédées

Ces dernières décennies, de nombreuses stars sont parties, laissant des millions de leurs fans le cœur brisé. Mais à quoi auraient-elles ressemblé aujourd’hui ?

Eh bien justement, à travers cet article vous allez découvrir le physique de Kurt Cobain, John Lennon ou encore Amy Winehouse s’ils étaient encore vivants. Cette projection, on la doit au graphiste Hidreley Diao, un artiste 2.0 qui a un talent particulier pour réussir à donner de l’âge aux célébrités décédées. L’objectif est simple : voir à quoi elles auraient ressemblé en 2022.

Le vieillissement par intelligence artificielle

Cet exercice créatif permet de se souvenir de celles et ceux qui nous ont fait rêver au cours de ces dernières décennies, qu’ils soient chanteur, acteur ou simplement célèbres. Si vous doutez du réalisme des visuels, parcourez les photos ci-dessous et vous risquez d’être choqués. Hidreley Diao a réalisé son projet en utilisant l’intelligence artificielle et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont absolument bluffants.

Les voici :

1. John Lennon

2. Tupac Shakur

3. Marilyn Monroe

4. Elvis Presley

5. Freddie Mercury

6. Lady Diana

7. Bruce Lee

8. Michael Jackson

9. Kurt Cobain

10. Paul Walker

11. Amy Winehouse

12. David Bowie

13. Prince

