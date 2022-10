Figure du body positivisme, elle prouve en images qu'il est possible de ressembler à ses stars préférées

Figure du body positivisme, l’influenceuse Katie Sturino a eu une nouvelle idée pour permettre aux femmes de s’accepter : elle copie les looks des stars et prouve que l’on peut leur ressembler.

Katie Sturino est une entrepreneuse et une influenceuse dont le compte Instagram est suivi par plus de 787 000 abonnés. Cette femme est une figure du body positivisme qui poste des photos d’elle avec sa taille 44 pour pousser les femmes à s’accepter comme elles sont et à accepter leur corps.

Crédit photo : @katiesturino

Dernièrement, Katie Sturino a eu une nouvelle idée pour permettre à ses abonnées de prendre confiance en elles. Pour prouver que tout le monde peut avoir du style peu importe sa taille, elle a décidé de recréer les looks des stars en portant les mêmes vêtements qu’elles.

Elle copie le look des stars

Quand on suit une célébrité sur les réseaux sociaux ou qu’on les voit dans les magazines de mode, on peut penser que l’on ne serait pas capable de recréer leur look. Pourtant, les photos publiées par Katie Sturino prouvent le contraire.

Sur les photos de Katie, on peut voir que l’influenceuse a recréé exactement le même look que les célébrités, en utilisant les mêmes vêtements et accessoires et en reproduisant la même pose. En reproduisant le look des stars, elle prouve qu’il n’est pas obligatoire de faire un 36 pour se sentir bien dans sa peau et avoir du style. La preuve en images.