Ce célèbre parc d'attraction sort son film d'horreur pour inviter les visiteurs à Halloween

Extrait du court-métrage Come Out and Play

Pour se démarquer de la concurrence, un parc d’attractions a carrément réalisé un court-métrage d’horreur se déroulant au milieu de ses montagnes russes. Il espère ainsi attirer les visiteurs pour les fêtes de Halloween.

Cela n’aura pas échappé aux amoureux d’épouvante : Halloween est bientôt là. Moins d’un petit mois à attendre avant de pouvoir frissonner et manger des bonbons. À l’approche de la fête, les parcs d’attractions mettent les petits plats dans les grands. C’est le cas de la chaîne des parcs à thèmes Six Flags.

Véritable institution aux États-Unis, Halloween reste une fête lucrative chez les Américains. Il n’est pas étonnant alors que les parcs mettent le paquet pour l’occasion. Ainsi, Six Flags a carrément réalisé un court-métrage de 7 minutes. Le but : donner envie aux visiteurs de se rendre sur les lieux durant la période de Halloween.

Un court-métrage qui donne le ton

Extrait du court-métrage Come Out and PlayCapture d'écran. Crédit photo : Six Flags

Intitulé Come Out and Play, le court-métrage a été entièrement tourné dans le parc. De ce fait, il met à la fois en valeur les attractions comme les montagnes russes, les comédiens déguisés en zombies, les spectacles de nuit et l’histoire que raconte le petit film.

C’est l’agence TMA qui a mis en boîte l’histoire. Et elle n’a rien à envier aux productions hollywoodiennes. L’ambiance est sombre et pesante et la tension monte toujours d'un cran. Il faut dire que le récit est hanté par la présence d’un personnage terrifiant, Smiley.

Il y a quelques jours, le parc a lancé sa communication en multipliant les publications en référence à Halloween et à Come Out and Play sur Instagram. Les publications ont été ‘likées’ jusqu’à 122 000 fois. Le court-métrage de Six Flags montre que les parcs doivent redoubler d’inventivité pour attirer les visiteurs durant cette période appréciée de nombreuses personnes. Cela fonctionnera-t-il ? Le coup d’envoi est lancé !

Parc d'attraction

