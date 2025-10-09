Kaamelott 2 : Perceval ne sera pas dans le film, Alexandre Astier révèle pourquoi et déçoit les fans

C’est une grande déception pour les fans : le personnage de Perceval n’apparaîtra pas dans le deuxième volet du film “Kaamelott”. Voici pourquoi, selon Alexandre Astier.

Après avoir séduit toute une génération avec sa série “Kaamelott”, Alexandre Astier a décidé de la décliner au cinéma avec un premier film sorti en 2021, dont le trailer avait conquis de nombreux fans. Quatre ans plus tard, la date de sortie de “Kaamelott - Deuxième volet (partie 1)” a été dévoilée et il sera possible de découvrir la suite des aventures du roi Arthur au cinéma le 22 octobre prochain.

Crédit photo : Kaamelott

À l’approche de la sortie de ce nouveau film, une question se pose : pourquoi le personnage de Perceval ne sera-t-il pas présent dans ce deuxième opus ? Comme le fait remarquer Allociné, Perceval est l’un des personnages préférés des fans et son absence est une grosse déception pour beaucoup d’entre eux.

Les raisons de l’absence de Perceval

Pour répondre à cette question, Alexandre Astier a donné une explication très simple alors qu’il était interrogé par Samuel Etienne sur Twitch, dans son émission “Ma vie pro”.

“Ce n’est vraiment pas très intéressant : il n’y a pas Perceval parce que Franck Pitiot, qui l’interprète, n’est pas revenu. Il n’a pas voulu revenir dans ce volet. Mais attention : Franck Pitiot n’est pas dans le film mais pour Perceval, c’est un peu plus compliqué. Je ne peux pas en dire plus, mais c’est un peu plus compliqué que “il n’y est pas”. Franck Pitiot n’est pas revenu jouer avec nous donc ça a un peu changé le cours des trucs, il y a eu de la réécriture, tout ça”, a expliqué Alexandre Astier.

Alexandre Astier explique l'absence de Franck Pitiot (Perceval) dans Kaamelott : Deuxième volet.



Source: Ma Vie Pro sur la chaine Twitch de Samuel Etienne. pic.twitter.com/aMg3ODTnOF — TeaBow (@TeaBow_Twitch) October 8, 2025

Pour le moment, les raisons de l’absence de l’acteur restent inconnues. Cependant, comme le mentionne Alexandre Astier, Perceval pourrait quand même être de la partie. Bien que l’acteur ne joue pas dans ce nouveau film, son personnage pourrait tout de même être présent. De quelle façon ? Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de le découvrir le 22 octobre prochain.