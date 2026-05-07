24 cm par an : l'une des plus grandes villes du monde s'enfonce rapidement dans le sol et il n'y a aucune solution

En raison de l’activité humaine et du changement de notre environnement, certaines villes s’enfoncent de plus en plus dans le sol. C’est le cas de l’une des plus grandes villes du monde, qui est menacée par l’affaissement du terrain.

Au fil des années, notre environnement change et certaines parties de la planète ne résistent plus à l’activité humaine. C’est le cas des villes, qui ont de plus en plus tendance à s’enfoncer dans le sol.

On retrouve par exemple ce phénomène à New York, qui s’enfonce dangereusement sous le poids de ses gratte-ciels. Conséquence : la ville pourrait un jour être inondée par la mer. C’est également le cas de la ville la plus peuplée au monde, New Delhi, qui pourrait également finir par s’enfoncer sous terre et disparaître.

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Actuellement, une autre ville est confrontée à ce phénomène inquiétant, et son affaissement dans le sol est si rapide qu’il a pu être observé par des radars depuis l’espace.

Le sol s’enfonce de 2 cm par mois

Il s’agit de Mexico, l’une des plus grandes villes du monde, qui abrite près de 22 millions d’habitants. Située sur un lac de haute altitude, cette ville repose sur une ancienne nappe phréatique qui fournit 60% de l’eau potable aux habitants. Mais selon des données de la NASA, Mexico s’enfonce dans le sol à un rythme alarmant, à tel point que le phénomène est visible depuis l’espace.

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Un radar de la NASA a cartographié les mouvements du sol sous la ville de Mexico entre octobre 2025 et janvier 2026, et les résultats sont impressionnants. Certaines parties de la ville s’affaissent de 2 centimètres par mois, soit plus de 24 centimètres par an. C’est notamment le cas à l'endroit où l'on trouve l’aéroport Benito Juarez, le principal aéroport de Mexico.

De lourdes conséquences

Si le sol s’affaisse, c’est à cause de la surexploitation de la nappe phréatique située sous la ville. Elle a été tellement utilisée ces dernières années que le terrain s’est affaissé avec le temps. En plus de cela, le développement urbain et la construction de nouvelles infrastructures ajoutent du poids supplémentaire sur le sol en argile, qui s’effondre.

Les conséquences de cet affaissement sont multiples. Désormais, les habitants de Mexico sont confrontés à une crise de l’eau potable qui pourrait engendrer une pénurie totale. On observe également des routes fissurées, des bâtiments inclinés et des dommages dans le réseau ferroviaire. Un monument emblématique de la ville, l’Ange de l’Indépendance, haut de 35 mètres et érigé en 1910, a été agrandi de 14 marches à sa base en raison de l’affaissement du terrain.

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Malheureusement, ce phénomène ne cesse d’évoluer et pour le moment, aucune solution n’a été trouvée pour empêcher l’affaissement du sol, ce qui inquiète les habitants de Mexico.