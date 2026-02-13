Voici les 10 villes touristiques les plus stressantes au monde, à éviter pour passer des vacances sereines

Vous avez envie de voyager pour vous détendre et passer un séjour agréable ? Dans ce cas, évitez ces 10 villes, réputées pour être très stressantes pour les touristes.

Voyager est un loisir pour de nombreux vacanciers qui aiment explorer le monde pour se détendre, découvrir de nouvelles villes, une culture différente et une autre gastronomie. Cependant, voyager n’est pas forcément de tout repos. En effet, il existe des destinations qui peuvent être très stressantes pour les touristes.

Si certaines destinations sont calmes, comme cette ville européenne réputée pour être la moins stressante au monde, ce n’est pas le cas de toutes. Certaines villes peuvent être particulièrement angoissantes et mettre les nerfs des touristes à rude épreuve. C’est notamment le cas de cette célèbre ville française qui est la plus stressante d’Europe.

Crédit photo : iStock

Pour connaître les destinations à éviter si vous voulez passer des vacances sereines, SCSChauffeur a mené une étude à ce sujet et a classé les villes mondiales les plus stressantes. Pour dresser ce classement, les chercheurs ont analysé plusieurs critères comme le taux de criminalité, la pollution de l’air, les embouteillages et certaines conditions climatiques, comme l’humidité. Sans plus attendre, voici les 10 villes touristiques les plus stressantes au monde.

Des villes à éviter

En bas du classement, on retrouve Naples suivie d'Athènes, qui sont en dernières positions à cause du surtourisme, de la chaleur et de l'humidité. La ville de Mexico est huitième à cause de ses embouteillages, de la pollution et de sa criminalité. En septième position se trouve Kuala Lumpur, en Malaisie, à cause de son taux d’humidité record.

Crédit photo : iStock

D’autres grandes villes touristiques complètent le classement comme São Paulo et Jakarta, où l’on retrouve beaucoup d’embouteillages et une forte humidité, qui créent une atmosphère éprouvante. En quatrième position, on retrouve Zurich, une ville suisse avec de forts taux de criminalité qui est également victime des embouteillages et de l’humidité.

Le haut du classement

Sur la troisième marche du podium se dresse Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette ville détient l’indice de criminalité le plus élevé du classement et est également très polluée. Delhi, en Inde, est la deuxième ville la plus stressante au monde. La raison ? Il s’agit de l’une des villes les plus polluées au monde, ce qui peut générer une grosse angoisse et un mal-être pour les visiteurs.

Crédit photo : iStock

“Le stress urbain n’est pas causé par un seul facteur. C’est l’effet cumulatif de la pression environnementale et du sentiment de manque de contrôle. Des villes comme Le Cap et Johannesburg obtiennent des scores élevés non seulement à cause de la criminalité, mais parce que les préoccupations liées à la sécurité se croisent avec la congestion et les conditions climatiques, maintenant des niveaux de stress constamment élevés. Dans le cas de Delhi, la pollution de l’air à elle seule est suffisante pour élever significativement le niveau de stress, indépendamment du trafic ou de la criminalité”, a expliqué Hadleigh Diamond, directeur des opérations de SCSChauffeur, selon Géo.

La ville la plus stressante au monde

En première position, on retrouve Le Cap, en Afrique du Sud. Cette ville connaît un fort taux de criminalité, beaucoup d’embouteillages et une humidité moyenne de 75%. Malheureusement, ce beau territoire qui regorge de plages au sable fin doit être évité si vous voulez passer des vacances paisibles.

“Il y a eu récemment des agressions et des crimes violents sur des routes secondaires à destination et en provenance de l’aéroport du Cap”, a averti le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, selon Géo.

Crédit photo : iStock

Vous connaissez désormais les villes à éviter si vous voulez vous reposer en toute tranquillité.