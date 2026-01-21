Ce grimpeur professionnel va escalader un immeuble de 101 étages sans aucune protection

Alex Honnold, célèbre grimpeur professionnel américain, va s’attaquer au défi le plus fou de sa carrière : celui d’escalader un immeuble gigantesque sans équipement de sécurité. Un élément qui sera diffusé en direct à la télévision.

« C’est rare d’avoir une telle opportunité, alors il faut saisir sa chance quand elle se présente ». Tels sont les mots de l’alpiniste originaire de Californie, Alex Honnold.

Du haut de ses 40 ans, ce dernier n’est pas un débutant. Spécialisé dans l’escalade en intégral, ce père de deux enfants est connu pour ses ascensions vertigineuses au cours desquelles il n’utilise aucun système d’assurage.

Ce week-end, cet Américain va réaliser un exploit aussi impressionnant que terrifiant : escalader un building de 101 étages devant des millions de téléspectateurs, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : Corey Rich for Netflix

Son ascension diffusée sur Netflix

Alex Honnold, qui pratique l'escalade depuis 30 ans et qui a fait l’objet du documentaire Free Solo (oscarisé en 2018), va gravir le le 4e plus grand gratte-ciel de la planète : le Taipei 101. Située à Taïwan, cette tour mesure 508 mètres de haut.

L’ascension de la star du free solo sera diffusée en direct sur Netflix, dans la nuit du 23 au 24 janvier, à deux heures du matin (heure française). Cet événement exceptionnel sera à suivre dans l’émission Skyscraper Live.

Avant lui, le grimpeur professionnel Alain Robert (aka « le Spider-Man français ») s’était lui aussi attaqué à cet édifice gigantesque en utilisant une corde d’assurance. De son côté, Alex Honnold va grimper sans équipement visant à assurer sa sécurité ou amortir une potentielle chute.

« J’ai passé 30 ans à escalader des parois rocheuses ; ce sera ma première grande structure artificielle, donc je suis sûr que ce sera un peu différent », a confié le principal concerné en interview.

Crédit Photo : Dukas/Universal Images Group via Getty

« Ma vie est en jeu »

Malgré les risques, l’alpiniste est impatient de commencer ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le père de famille a deux objectifs clairs : ne pas tomber et profiter à fond de son expérience.

« Ma vie est en jeu — je me fiche de qui me regarde », Ce qui m'importe, c'est de faire ce que je fais et de bien le faire », a-t-il poursuivi.

Alors que le Jour J approche à grands pas, Alex Honnold ne sent pas stressé pour une raison précise :

« Je suis très confiant dans ma capacité à escalader le bâtiment, c'est pourquoi je le fais (…) mais je veux passer un bon moment, je veux sourire et m'amuser, je veux vivre une bonne expérience », a-t-il conclu.

Crédit Photo : Alex Honnold / Instagram

Pour rappel, en 2017, Alex Honnold était devenu la première personne à escalader El Capitan dans le parc national de Yosemite sans cordes de sécurité. Un exploit sans précédent retracé dans le film Free Solo.