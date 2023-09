Des milliardaires veulent créer la ville parfaite près de San Francisco, voici les premières images

Une toute nouvelle ville "parfaite" aux États-Unis, c'est l'objectif d'une très riche société soutenue par des milliardaires : le chemin est encore long, mais de premières images du concept viennent d'être dévoilées.

Une ville parfaite au programme

L'utopie est un modèle que l'homme a toujours recherché. Et même si certaines villes ou civilisations ont considérablement amélioré le niveau de vie de ses habitants, rien n'est parfait sur cette Terre et cela passait forcément par le malheur de certains ou un véritable déséquilibre. Ce n'est d'ailleurs pour rien que l'utopie nourrit depuis si longtemps les mythes et histoires, flirtant constamment avec son contraire absolu : la dystopie. Tout un programme.

Néanmoins, ça n'empêche pas l'homme d'essayer encore. Direction donc les États-Unis d'Amérique, où la société Flannery Associates (qui appartient au géant California Forever) souhaite construire une toute nouvelle ville dans le comté de Solano, pas très loin de San Francisco. Les premières images, des concepts de la ville, viennent tout juste d'être diffusés, rendant au passage le projet public.

Des plans enfin révélés au grand jour

Car oui, auparavant, la visée de Flannery Associates était floue, elle qui a pourtant acheté 21 000 hectares de terres agricoles d'une valeur de 800 millions de dollars il y a six ans. En réalité, les projets de l'entreprise étaient et sont soutenus directement par les élites milliardaires de la Silicon Valley.

Et si le silence était de mise, c'est car il s'agissait du "seul moyen d'éviter de créer une ruée de spéculation foncière imprudente à court terme", déclare un représentant de California Forever. "Jusqu'à présent, notre entreprise est restée silencieuse sur nos activités. Cela a naturellement suscité de l'intérêt, des inquiétudes et des spéculations. Maintenant que nous ne sommes plus limités par la confidentialité, nous sommes impatients d'entamer une conversation sur l'avenir du comté de Solano."

Car avant de concrétiser ce chantier colossal, l'entreprise doit d'abord convaincre les habitants du comté de Solano. Pour le moment, 2000 ont déjà été interrogés.