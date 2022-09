Voici combien il y a de fourmis sur Terre selon le scientifiques, le nombre est impressionnant

Des chercheurs de l'Université de Wurtzbourg, en Allemagne, ont estimé le nombre de fourmis présentes sur notre planète. Leur constat est impressionnant, les fourmis seraient 20 fois plus nombreuses que le stipulaient les précédentes études.

Crédit : Antrey/ iStock

À voir aussi

Selon l’étude des chercheurs de Wurtzbourg publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences, lundi 19 septembre, il y aurait environ 20 quadrillions de fourmis sur la Terre à tout moment. Soit 20 000 trillions d’individus.

« Nous avons été très surpris du grand nombre de fourmis que nous avons trouvées. Nous n'avions pratiquement aucune attente parce que les chiffres qui circulaient auparavant dans les écrits scientifiques étaient essentiellement des suppositions éclairées, et ils avaient très peu de données empiriques sur lesquelles travailler. Et c'est donc la nouveauté de notre étude car nous avons synthétisé les données de nombreuses études empiriques », a déclaré Sabine S. Nooten, spécialiste des insectes et chercheuse et co-auteur de l’étude au micro de CNN.

Les données trouvées par Sabine S. Nooten et son équipe sont bien différentes de la précédente étude mondiale menée par les biologistes Bert Hölldobler et Edward O. Wilson. Ces derniers avaient estimé que la population mondiale de fourmis représentait 1 quintillion d'individus, soit 1% de la population mondiale d’insectes (entre 1 et 10 quadrillions).

Des insectes présents en nombre dans les forêts tropicales

Crédit : Sergei Loginov/ iStock

Pour parvenir à ce chiffre, l’équipe de chercheurs a tenté d’estimer le nombre de fourmis vivant au sol dans les régions tropicales et subtropicales, comme en Amérique du Sud où elles sont présentes en conséquence. Ils sont parvenus au chiffre de 3 quadrillions.

D’après le co-auteur de l’étude, Patrick Schultheiss, l’exploitation des forêts et de l’agriculture pourrait avoir un impact sur le nombre de fourmis sur Terre.

Malgré tout, il est impossible de connaître le nombre exact de fourmis sur Terre. Adam Hart, professeur de communication scientifique à l'Université de Gloucestershire, en Angleterre, a déclaré à CNN qu’il s’agissait jusqu’à maintenant de l’étude la plus fiable à cette interrogation : « Cette nouvelle étude, basée sur près de 500 études à travers le monde, nous donne la meilleure réponse à ce jour à cette question délicate ».

Adam Hart rappelle par ailleurs que les fourmis sont importantes pour la biodiversité.