Deux grimpeurs établissent de nouveaux records au sommet de l'Everest

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Le mont Everest

Ce dimanche 17 mai, Kami Rita Sherpa a gravi le mont Everest pour la 32ème fois tandis que Lhakpa Sherpa a, elle, battu son propre record avec une 11ème ascension.

La saison de l’ascension est lancée ! Cette année, le Népal a annoncé avoir délivré un nombre record de 492 permis pour l’ascension de l’Everest. Autant vous dire que cette saison 2026 sera celle des records. Ce dimanche 17 mai, Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme a salué une “nouvelle étape historique dans l’histoire de l’alpinisme au Népal”.

Un grimpeur népalais surnommé l’« Homme de l’Everest », Kami Rita Sherpa, a gravi le mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un nouveau record, tandis que Lhakpa Sherpa a elle battu son propre record en atteignant le sommet pour la 11e fois.

Kami Rita SherpaCrédit photo : Reuters

Kami Rita Sherpa, 56 ans, avait atteint le sommet du mont Everest, culminant à 8 849 m, pour la première fois en 1994 alors qu’il travaillait pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi l’Everest presque chaque année en guidant des clients. S’exprimant en 2024, Kami Rita Sherpa avait déclaré qu’il ne faisait « que son travail », sans prévoir d’établir des records.

Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée « reine de la montagne », a atteint le sommet de l’Everest pour la première fois en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à réussir l’ascension et la descente du plus haut sommet du monde.

« Leurs records galvanisent les autres alpinistes. Battre des records grâce à une compétition saine sur l’Everest contribuera à rendre l’alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré ».

La suite après cette vidéo

Lhakpa SherpaCrédit photo : Reuters

Une montagne de plus en plus fréquentée

L’engouement pour l’alpinisme a transformé cette discipline en une activité lucrative, depuis la toute première ascension au sommet de l’Everest, en 1953, par Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa.

Le Népal a délivré un nombre record de 492 permis d’ascension de l’Everest cette saison. Une véritable ville de tentes a été installée au pied de la montagne pour les alpinistes et le personnel de soutien.

Le mont EverestCrédit photo : iStock

Comme la plupart des alpinistes tentent l’ascension avec l’aide d’au moins un guide népalais, environ un millier de grimpeurs sont attendus sur les flancs de l’Everest en direction de son sommet au cours des prochains jours.

Ce grand nombre de grimpeurs fait, chaque année, craindre une surfréquentation de la montagne, en particulier lorsque de mauvaises conditions météorologiques viennent à réduire la période propice à l’ascension.

Everest
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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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