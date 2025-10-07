600 personnes sont bloquées en haut de l'Everest après avoir été prises au piège par un terrible blizzard

Les chutes de neige qui se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi ont pris les randonneurs par surprise. Ils sont près de 600 à être pris au piège sur l’Everest. Les secours sont dépêchés sur place pour tenter de sauver les randonneurs.

C’est un spot très prisé des randonneurs et aventuriers du monde entier, mais le Mont Everest peut parfois réserver de mauvaises surprises. Ce week-end, des intempéries et d’importantes chutes de neige se sont abattues sur le versant tibétain de la montagne, indique l’AFP.

Alors qu’ils étaient en pleine ascension, 600 alpinistes se sont retrouvés bloqués par la tempête. Selon l’agence de presse, une partie d’entre eux (300 grimpeurs), a pu être sauvée par les secours lundi 6 octobre. Cependant, une autre partie est toujours piégée et les secouristes sont à pied d'œuvre.

Des conditions météorologiques inhabituelles pour la saison

Crédit photo : Elena Slepitskaya/ iStock

Une centaine de secouristes sont toujours dépêchés dans la vallée de Karma, à plus de 4900 mètres d’altitude, pour sauver les 200 grimpeurs restants. Cependant, les conditions météorologiques ne leur facilitent pas le travail. Une situation d’autant plus étonnante que les chutes de neige sont inhabituelles pour la saison.

Plutôt que de patienter, des touristes chinois ont préféré rejoindre eux-mêmes un poste de secours. Le média chinois CCTV raconte que les randonneurs ont marché durant deux jours sous la neige et le froid pour y parvenir malgré le manque d'oxyègne dans la région.

Crédit photo : Reuters

La situation ne semble pas près de se calmer. Des pluies diluviennes ont provoqué des glissements de terrain et des inondations au Népal et dans le nord de l’Inde, causant la mort de 70 personnes, d’après la BBC. Chaque année, 400 personnes meurent en tentant d’atteindre le plus haut sommet du monde malgré la popularité de l'exercice auquel a également participé Inoxtag.

Les sauvetages se poursuivent.