En Floride, une ONG dépose 55 000 tonnes de coquilles d'huîtres au large d'une plage : quelques années plus tard, les chercheurs comptent trois fois plus d'huîtres que prévu

En Floride, 33 récifs posés sur du sable nu abritent 164 huîtres par m², trois fois l'objectif. Mais le chiffre viral de 500 000 tonnes, lui, n'a aucune source.

À marée basse, dans la baie d'East Bay, près de Pensacola, on les voit émerger de l'eau : une série de récifs en forme de demi-lune, tournés vers le rivage, à 50 ou 150 mètres de la plage. Il y en a 33, répartis sur 6,6 kilomètres de côte. Avant leur installation, le fond à cet endroit n'était que du sable nu, où les scientifiques n'observaient presque aucune espèce.

Aujourd'hui, ces récifs sont couverts d'huîtres vivantes. Beaucoup plus que prévu.

Un objectif de 50 huîtres par mètre carré, un résultat trois fois supérieur

Le projet est porté par l'ONG The Nature Conservancy, qui s'est lancée en 2021 dans la construction de ces 33 récifs le long du littoral du comté de Santa Rosa, dans le nord-ouest de la Floride. Pour les bâtir, des grues installées sur des barges ont déposé plus de 55 000 tonnes de roche calcaire et de coquilles d'huîtres recyclées, selon CBS News. Le chantier a été financé à hauteur de 13 millions de dollars par les fonds issus de la marée noire de Deepwater Horizon, en 2010.

L'équipe s'était fixé un objectif qu'elle qualifie elle-même de prudent : 50 huîtres vivantes par mètre carré. Le dernier bilan, présenté en 2026 lors d'un atelier de la Commission de la faune et de la pêche de Floride, dépasse largement ce seuil. À l'automne 2025, les relevés estimaient la densité à 164 huîtres vivantes par mètre carré, avec 93 % des individus comptés encore en vie. Les tailles allaient du naissain fraîchement fixé à des huîtres de 96 millimètres, signe que de nouvelles générations continuent d'arriver.

Les premières huîtres avaient été repérées sur les récifs dix mois seulement après leur construction.

Pourquoi une huître a besoin d'une coquille pour exister

Le principe repose sur une particularité biologique simple. Au début de sa vie, une larve d'huître dérive librement dans l'eau, puis doit trouver une surface dure pour s'y fixer définitivement. Sur un fond de sable ou de vase, elle ne trouve rien. Pas de support, pas d'huître, pas de récif.

C'est tout l'intérêt des vieilles coquilles : elles offrent exactement le support que recherchent les larves. Anne Birch, alors responsable du programme marin de The Nature Conservancy en Floride, résumait le problème auprès de CBS News :

Nous ne trouvions pas dans la baie les matériaux dont les huîtres avaient besoin pour se fixer et former un récif.

Une fois installées, les huîtres créent un relief plein de creux et d'interstices qui attire d'autres espèces. Autour des récifs d'East Bay, les filets des scientifiques ont remonté des truites de mer tachetées, des tambours brésiliens, des menhadens, des crabes bleus ou encore des sardines. Des balanes, des moules et des crabes de vase ont été trouvés en grand nombre sur les récifs eux-mêmes, et plusieurs espèces d'oiseaux s'y posent régulièrement.

De l'assiette du restaurant au fond de la baie

Une partie de la matière première vient directement des tables des restaurants. À Pensacola, l'Oyster Alliance, lancée en août 2024 par le programme estuarien des baies de Pensacola et Perdido, récupère les coquilles décortiquées dans quatre restaurants de Pensacola Beach. En deux mois et demi, le programme en avait déjà collecté environ 23 tonnes, soit le poids d'un semi-remorque chargé.

Les coquilles ne repartent pas à l'eau telles quelles. Elles sont d'abord laissées à l'air libre pendant plusieurs mois, le temps d'éliminer les bactéries et les restes de chair, avant d'être replacées sur des sites choisis pour leurs conditions favorables. Pour les restaurants, l'opération a aussi un avantage très concret : ils n'ont plus à payer pour envoyer ces déchets en décharge.

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Et les fameuses 500 000 tonnes ?

Depuis l'été, une autre version de cette histoire circule massivement sur les réseaux sociaux et dans de nombreux médias : la Floride aurait déversé plus de 500 000 tonnes de coquilles d'huîtres et de palourdes dans le golfe du Mexique entre 2007 et 2024, et les populations de poissons, de tortues et de dauphins seraient revenues à des niveaux inédits depuis 25 ans.

Aucune de ces affirmations n'est rattachée à une étude, à une agence publique ou à un programme identifiable. Les programmes réels de recyclage de coquilles en Floride sont locaux et se comptent en dizaines ou en centaines de tonnes, pas en centaines de milliers. Et aucun suivi scientifique publié ne relie ces récifs à un retour record des dauphins ou des tortues.

Les scientifiques d'East Bay se montrent d'ailleurs bien plus prudents que la version virale. Dans leur bilan, ils jugent le retour des autres espèces encore « mitigé », attendent toujours les résultats de leurs mesures de filtration de l'eau, et reconnaissent ne pas pouvoir attribuer aux récifs l'extension des herbiers observée à proximité. Ils notent aussi que les récifs, qui n'avaient pas été conçus pour cela, ne stabilisent pas le rivage.

Un habitat qui avait presque disparu

Si ces projets se multiplient, c'est que les récifs d'huîtres ont subi un effondrement spectaculaire : environ 85 % d'entre eux ont disparu dans le monde en deux siècles, sous l'effet de la surexploitation et des catastrophes comme la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. Or une huître adulte peut filtrer jusqu'à environ 190 litres d'eau par jour dans des conditions idéales, beaucoup moins sur le terrain selon la température et la salinité.

Des programmes similaires existent au Texas, en Alabama ou en Louisiane, où l'agence américaine NOAA finance un réseau de recyclage de coquilles à l'échelle du golfe. Le principe rappelle l'expérience des peaux d'orange au Costa Rica, où des déchets agricoles avaient fait repousser une forêt sur un pâturage stérile.

À East Bay, le bilan officiel se termine sur un constat sans emphase, mais sans ambiguïté : là où il n'y avait que du sable, les huîtres sont revenues, et elles continuent de se reproduire.

Source : Florida Fish and Wildlife Conservation Commission