Une marinière anti-noyade et fabriquée en France remporte le Concours Lépine

Le Concours Lépine a dévoilé le gagnant de son édition 2023. Et c’est une start-up du Tarn qui remporte le prestigieux prix pour son ingénieux t-shirt anti-noyade.

Crédit : Floatee

Floatee, c’est le nom de ce t-shirt qui pourrait bien changer la vie de parents et enfants, à l’approche des vacances d’été.

Derrière son aspect de marinière, ce t-shirt pas comme les autres cache un système intelligent capable de se gonfler rapidement au contact de l’eau. Ce qui ne semblait être qu’un t-shirt pour la plage se transforme en une bouée de sauvetage.

« C'est une cartouche de CO2 qui va gonfler le poumon du maillot. Le t-shirt va ramener l'enfant à la surface et le retourner », explique le directeur et co-fondateur de Floatee, Thibaut Choulet.

Véritable révolution pour éviter les noyades, l’invention de Thibaut Choulet et de son partenaire Philippe Rouvier vient d’être récompensée par la médaille d’or au Concours Lépine de Paris.

Prévenir des noyades en France

Crédit : Floatee

« C'est LA reconnaissance que notre tee-shirt anti-noyade est une vraie solution innovante pour sauver des vies », s’est réjoui dans un post Facebook l’entreprise tarnaise.

Après un an de recherche et de tests effectués sur des enfants de 2 à 6 ans, le t-shirt Floatee pourrait être le vêtement de plage de demain. Comme le rappellent nos confrères de France info, le t-shirt anti-noyade se gonfle en moins de trois secondes au contact de l’eau. L’enfant est ainsi maintenu à la surface.

Une excellente invention quand on sait que 28% des noyades accidentelles touchent les enfants de moins de 6 ans. L’Occitanie et la région PACA étant les plus touchées par les noyades en France.

Ce t-shirt fabriqué en France et réutilisable est vendu au prix de 150 euros.

Crédit : Floatee