Il a quitté la ville pour vivre seul dans une réserve de 33 hectares en pleine forêt tropicale : voici ce qu'il y fait depuis trois ans

On quitte l’Espagne pour l’Équateur où a choisi de partir Joel afin de vivre au plus près des animaux. Là-bas, il effectue un important travail de conservation.

Cet amoureux de la nature a tout quitté pour partir vivre seul dans une forêt tropicale d’Amérique du Sud. Depuis trois ans, il se plaît à vivre aux côtés des animaux auprès de qui il a beaucoup appris.

Aujourd’hui, il transmet ainsi son savoir sur la nature afin de sensibiliser le grand public à l’importance environnementale.

Quitter la ville pour vivre seul dans une forêt tropicale d’Équateur

Crédit photo : Estebanl/ Youtube

Joel a enfin trouvé son havre de paix. Pour cela, il a quitté son Espagne natale il y a trois ans pour aller vivre en Équateur et plus précisément dans une forêt tropicale du Chocó Andin. Cette vaste région montagneuse (286 000 hectares) se situe à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Quito.

La forêt abrite une biodiversité exceptionnelle, que ce soit des espèces végétales, des oiseaux ou des mammifères comme l’ours à lunettes. De ce fait, la forêt est déclarée réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2018.

Sensibiliser le public à l’importance de l’environnement

Il semblait donc tout naturel que Joel quitte la ville et sa folie pour s’installer seul dans cette forêt tropicale, lui qui est un grand amoureux de la nature. Cependant, Joel ne fait pas que profiter de la nature et des animaux qui l’entourent. L’Espagnol s’est aussi donné pour mission de préserver l’environnement dans lequel il vit et avec lui, ses écosystèmes.

Dans la réserve naturelle de 33 hectares dans laquelle il vit, Joel plante de nombreux arbres. À côté de cela, il entretient aussi l’endroit. Ainsi, il protège des sources d’eau pour les animaux et raconte son quotidien bien chargé sur sa chaîne Youtube Estebanl. Au Costa Rica, une autre expérience de restauration forestière a fait appel à de la pulpe de café pour favoriser le retour des arbres.

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Apprendre des animaux

Crédit photo : Terra ecuador

À travers sa chaîne Youtube, Joel en profite d’ailleurs pour sensibiliser le grand public sur l’importance de protéger l’environnement. Il rappelle également que « les animaux recherchent la paix et la tranquillité. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux ».

Alors, Joel accueille des touristes pour aller au plus près de la nature et leur montrer à quel point elle est aussi extraordinaire que fragile. Au beau milieu de ces paysages magnifiques, les touristes peuvent croiser des grenouilles de verre et même des tarentules. Pour autant, ce protecteur de la nature se défend de faire des affaires sur le dos de son projet.

Enfin, selon le média argentin Clarin, Joel brasse sa propre bière et fabrique du limoncello (une liqueur à base de citron originaire d’Italie) avec les produits locaux. Il ne quitterait pour rien au monde cet endroit riche et divers où il s’efforce de faire régner la quiétude que lui ont transmise les animaux.