France, Italie, Pyrénées : les glaciers européens pourraient tous disparaître d'ici quelques années

La situation est alarmante : menacés par le réchauffement climatique, tous les glaciers européens sont en train de disparaître, entraînant des conséquences désastreuses pour l’environnement et la vie sur notre planète.

Les effets du réchauffement climatique sont bien visibles. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fortes, les épisodes de sécheresse s’intensifient et de nombreuses personnes manquent d’eau. À cause des fortes chaleurs, l’environnement est impacté. C’est le cas des glaciers, qui sont en train de disparaître.

En Europe, la situation des glaciers est préoccupante. Les glaciers perdent plusieurs centimètres chaque jour et pourraient avoir complètement disparu d’ici quelques années.

Les glaciers d'Europe menacés

Marmolada est le plus grand glacier des Dolomites, en Italie. Malgré ses 3 343 mètres d’altitude, il pourrait disparaître complètement d’ici 2040. Chaque jour, ce glacier perd entre 7 et 10 centimètres de profondeur. Ces cinq dernières années, l’équivalent de 98 terrains de football a déjà disparu, soit 70 hectares de la superficie du glacier.

C’est également le cas dans les Pyrénées. En Espagne, tous les glaciers auront disparu d’ici 2050.

“L’impact est énorme. À l’échelle d’une vie humaine, nous pouvons voir le retrait des glaciers. C’est quelque chose non seulement d’inhabituel mais de surprenant, car les glaciers mettent des milliers d’années à se former”, a indiqué Raquel Monton, responsable de campagne chez Greenpeace.

Crédit photo : iStock

Selon Ernaut Izagirre, géographe à l’Université du Pays Basque et chercheur à l’Institut Pyrénéen d’Ecologie, “cette année, il sera peut-être trop tard pour les glaciers des Pyrénées.”

Des conséquences dramatiques

La situation est la même pour tous les glaciers d’Europe. En Autriche, les glaciers de Salzbourg pourraient disparaître d’ici 10 ans. L’un d’entre eux a déjà perdu 45 millions de mètres cubes de glace en 25 ans, soit la moitié de sa masse. Dans les Alpes, les glaciers ont perdu 10% de leur volume en seulement deux ans.

Crédit photo : iStock

Cette fonte très rapide aura des conséquences désastreuses pour l’environnement et menacera la vie humaine. Les vagues de chaleur et la sécheresse vont s’intensifier et la fonte des glaces entraînera l’élévation du niveau de la mer. Les inondations seront de plus en plus importantes, menaçant des millions d’habitants. Enfin, la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau deviendront de plus en plus limités et impacteront des milliards de personnes dans le monde.

Une situation urgente qui prouve à quel point il est important d’agir contre le réchauffement climatique.