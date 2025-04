JeVeuxAider.gouv.fr lance « Printemps pour la planète » : 5 façons de s'engager pour l'environnement au national

La campagne de mobilisation « Printemps pour la planète » propose des actions de bénévolat partout en France durant tout le mois d’avril. Cette initiative portée par JeVeuxAider.gouv.fr, la plateforme publique du bénévolat, permet à chacun de s’engager concrètement pour l’environnement, auprès d’organisations dédiées à la protection de la nature.

En partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité et la Fondation pour la Nature et l’Homme, cette initiative réunit des acteurs comme Ma Petite Planète, No plastic in my sea et Team for the planet. Plus de 8000 bénévoles se sont déjà engagés cette année.

Comment participer ?

Il suffit de se rendre sur JeVeuxAider.gouv.fr, de choisir une mission qui correspond à ses intérêts et à sa localisation, puis de s’engager selon sa disponibilité. 5 domaines d’action proposés

1 /Animer des ateliers : Tables rondes et stands pour sensibiliser aux gestes écologiques quotidiens. Lien vers les missions de bénévolat

2 /Prendre soin des animaux : Protection de la faune sauvage et domestique. Lien vers les missions de bénévolat

3 /Embellir l’environnement : Ramassages de déchets, création de jardins partagés et potagers. Lien vers les missions de bénévolat

4 /Participer à l’économie circulaire : Réparations et réemploi pour lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée. Lien vers les missions de bénévolat

5 /Agir à distance : Missions en ligne pour contribuer depuis chez soi. Lien vers les missions de bénévolat

« Pour un jour, une nuit, ou pour une vie, nous voyons le bénévolat comme du temps pour soi et pour les autres », indiquent les organisateurs.

Pour découvrir toutes les missions proposées ou obtenir plus d’informations, rendez-vous sur JeVeuxAider.gouv.fr et rejoignez l’aventure Printemps pour la planète.