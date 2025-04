4,2 millions de Français touchés par ce mal qui se répand et menace notre santé mentale

Selon une récente étude, 4,2 millions de Français seraient anxieux à propos d’un sujet qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Certains seraient notamment victimes de dépression ou de troubles anxieux.

Dans notre quotidien, il existe de nombreux sujets qui peuvent nous angoisser. Cela peut être notre travail, nos responsabilités, la gestion de notre argent ou encore notre vie de famille… Généralement, nous sommes souvent plus angoissés le soir que le matin. Mais il existe un sujet en particulier qui inquiète de nombreux Français, selon une étude menée par l’Agence pour la transition écologique (Ademe) et publiée ce mardi 15 avril.

Crédit photo : iStock

Avec le temps, ce sujet préoccupe de plus en plus de personnes. Il s’agit de l’éco-anxiété. En effet, 4,2 millions de Français seraient très inquiets à propos de la crise environnementale et développeraient une forte anxiété face au changement climatique. Selon France Bleu, 420 000 d’entre eux présenteraient même un risque psychopathologique, c’est-à-dire qu’ils pourraient souffrir de “dépression réactionnelle ou de trouble anxieux”.

4,2 millions de Français très anxieux

Pour réaliser ce sondage, les chercheurs ont interrogé 42 millions de Français âgés de 15 à 64 ans. D’après les résultats, 2,1 millions se disent “fortement touchés” par l’éco-anxiété et 2,1 millions le sont “très fortement”. Si au total, 4,2 millions de Français sont anxieux, 6,3 se disent “moyennement” touchés par l’éco-anxiété. À l’inverse, 31,5 millions de Français ne ressentent pas cette inquiétude. 2,4 millions se disent “pas du tout” éco-anxieux et 18,6 le sont “très peu”.

“Vu l’ampleur de ces chiffres, l’éco-anxiété peut être considérée comme un enjeu de santé publique. Aucune catégorie sociodémographique n’est épargnée par l’éco-anxiété. Elle touche les Français de tout âge, contrairement aux idées reçues”, précise d’Ademe.

Crédit photo : iStock

Les Français les plus impactés sont les jeunes de 25 à 34 ans, tandis que les personnes âgées de 50 à 64 ans sont préoccupées mais présentent des formes d’anxiété moins sévères. Si les femmes sont généralement plus éco-anxieuses que les hommes, ces derniers sont plus susceptibles de développer des symptômes sévères d’anxiété. Enfin, les personnes qui ont fait des études sont plus éco-anxieuses que celles qui n’ont pas de diplôme, et les citadins qui vivent dans de grandes villes sont très préoccupés par l’environnement.

Une prise de conscience nécessaire

Si ces chiffres sont inquiétants pour la santé mentale des Français, les auteurs de l’étude affirment qu’il s’agit d’une bonne chose pour l’environnement. En effet, de plus en plus de personnes prennent conscience de l’urgence climatique, ce qui peut les pousser à agir pour préserver notre planète.

“L’éco-anxiété n’est pas qu’une mauvaise nouvelle. C’est aussi une bonne nouvelle pour la transition environnementale dès lors que ces souffrances sont et seront dépassées par le passage à l’éco-action, meilleure médication pour traiter l’éco-anxiété, pour peu que les éco-anxieux soient accompagnés ou que leur mal-être ne s’aggrave pas”, révèlent les auteurs de l’étude.

Ainsi, l’éco-anxiété serait un mal pour un bien et une prise de conscience nécessaire pour agir avant qu’il ne soit trop tard.