Noël : sapin naturel ou sapin artificiel ? Le plus écologique n'est pas celui que vous croyez

Il est temps de choisir le sapin de Noël qui habillera votre intérieur pour les fêtes et d’avoir un petit geste pour la planète. Naturel ou artificiel ? Découvrez le sapin à privilégier pour diminuer son empreinte carbone.

Ça y est. Nous sommes entrés au mois de décembre et Noël n’est plus qu’à quelques jours de là. Le temps est donc aux préparatifs du réveillon, des cadeaux et des décorations. Et qui dit décorations dit également sapin de Noël. Mais lequel choisir ?

Certains préfèrent un sapin naturel quand d'autres préfèrent opter pour un sapin artificiel qui servira tous les ans. Cependant, l’un est plus écologique que l’autre.

Quand il s’agit de choisir, les Français ne semblent pas hésiter. En 2017, 84% des sapins achetés étaient naturels, tandis que les 16% restants étaient des sapins artificiels, renseigne l'institut Kantar TNS. Sauf que certains pointent du doigt le fait de couper un arbre qui a mis une dizaine d’années pour pousser pour ne le garder que quelques jours durant les fêtes.

Sapin naturel ou sapin artificiel, lequel est le plus écologique ?

Crédit photo : Svitlana Lutchenko/ iStock

Qu’en est-il du sapin naturel, lui qui se conserve et est réutilisable chaque année ? Sur le plan écologique, il a encore beaucoup de progrès à faire. En 2009, une étude québécoise révélait qu’un sapin artificiel fabriqué en Chine à partir de pétrole traversait en moyenne 150 kilomètres jusque chez nous. Sa durée de vie était en moyenne de six ans. Les chercheurs ont noté que le sapin artificiel émettait 8,1 kg de CO2 par an alors que le sapin naturel émettait 3,1 kg de CO2 sur la même durée.

Pour rentabiliser les dépenses liées aux émissions de gaz carbonique, il faudrait conserver le sapin artificiel durant 20 ans. Car même si le sapin naturel n’est utilisé que pour quelques semaines, il absorbe et stocke le CO2 durant sa croissance et est facilement recyclable.

Crédit photo : kipgodi/ iStock

Par ailleurs, les sapins naturels proviennent essentiellement de France ou de forêts du Danemark et de la Finlande pour le Nordmann. Chez nous, des surfaces sont spécialement dédiées à la culture du sapin dans le Morvan, le Jura, le Poitou et la Bourgogne, complète le site Futura Sciences. Pour s’assurer que la récolte a été faite dans les règles, optez pour les labels « Plante bleue » ou Label Rouge.

Une fois les festivités passées, recyclez votre sapin naturel. Si vous souhaitez l’utiliser pour votre système de chauffage, privilégiez un foyer fermé et qui réduit les particules émises. Vous pouvez aussi le déposer à un point collecte ou dans les enseignes qui se chargeront de le replanter.