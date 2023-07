Réchauffement climatique : cette région où l'eau de la mer est aussi chaude qu'un jacuzzi

L’eau de l’océan au large de la Floride a atteint un record de températures. Elle serait aussi chaude qu’un jacuzzi. On vous en dit plus.

On ne peut plus nier le réchauffement climatique. Comme le rapporte le média Sud Ouest, en Floride, un nouveau record de température de l’océan a été malheureusement atteint. Au large des côtes, la température de l’eau aurait été captée ce 24 juillet 2023 à plus de 38,4°, soit autant qu’un jacuzzi. À noter que ces dernières données enregistrées en Floride sont à vérifier. Selon l’AFP, la localisation de la bouée proche des côtes a pu influencer la température via des débris organiques présents dans l'eau.

Water temperatures just off the coast of #Florida topped 100 degrees for the first time yesterday (possible world record?). We're beyond bath tub water. These are common HOT TUB temperatures. #marineheatwave @CNN pic.twitter.com/kJBC0ycqoF — Derek Van Dam (@VanDamCNN) July 25, 2023

Un constant alarmant

Pour obtenir ces données, c’est une bouée placée dans la baie de Manatee, qui a effectué ce relevé à 18 h, à une profondeur de 1,50m, comme le précisent les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Un record battu. Selon une étude réalisée en 2020, la plus haute température de l’eau jamais enregistrée s’élevait à 37,6°C, dans la baie de Koweït, dans le golfe persique.

En raison de ces températures anormales, la vie des coraux est en danger. Selon l'organisation Coral Restoration Foundation en Floride, les coraux de la région font face à “une crise sévère” et “succombent à un rythme alarmant”. Un triste constat. Du côté de la méditerranée, la température de l’eau augmente également. En Sicile, l’eau aurait été enregistrée à 30°c. Pour rappel, la température moyenne maximale devrait être à 26°c.