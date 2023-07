Ce lac présente des signes inquiétants de l'impact de l'Homme sur l'environnement, des images terribles

Si vous cherchiez encore des preuves que l’Homme a bouleversé l’équilibre de la Terre, en voici une. Ce lac au Canada en est l’exemple même.

Avec le réchauffement climatique, ce n’est plus une surprise : l’Homme a bouleversé l’équilibre écologique planétaire et a laissé son empreinte sur Terre. D’ailleurs, il existe un lieu au Canada à Toronto, qui en est l’exemple même.

Comme le rapporte le Huffington Post, le lac de Crawford au Canada serait la preuve de l’empreinte de l’Homme sur la planète. Terrifiant ? C’est le mot. Ce 11 juillet 2023, des géologues ont qualifié ce lac comme le site de référence mondial du commencement de l’Anthropocène, qualifiée aussi de « l’ère des Hommes », lors du Congrès International de Stratigraphie, qui s’est tenu à Lille.

Crédit photo : IStock

Pourquoi ce lac est-il le parfait exemple de l'impact de l'Homme ?

Aussi malheureux que cela puisse être, si ce lieu est qualifié d’exemple de l’empreinte de l’Homme, c’est en raison des polluants et micro-plastiques retrouvés dans le lac ou dans la zone qui l’entoure. En effet, comme le précise le Huffington Post, les sédiments stratifiés au fond du lac sont chargés de microplastiques, de cendres de combustion du pétrole et du charbon, et de retombées des explosions de bombes nucléaires. De quoi constituer la “meilleure” preuve que l’Homme a bouleversé l’équilibre planétaire.

Selon Andy Cundy, professeur à l’Université britannique de Southampton et membre du groupe de travail, qui a été interrogé par l’AFP, le constat est sans appel : “Les données montrent un changement clair à partir du milieu du XXe siècle, amenant le système terrestre au-delà des limites normales de l’Holocène”. Un lieu qui marque aussi le début d’une nouvelle ère : celle de l’Anthropocène.

Qu’est-ce que l’ère anthropocène ?

Cette nouvelle ère aurait, selon les experts, débuté autour du XXᵉ siècle et indiquerait la sortie de la période de l'holocène, qui se définissait par des températures clémentes qui ont permis “le développement de l'espèce humaine”. L’anthropocène caractérise donc une nouvelle époque qui implique l'impact de l'Homme sur la Terre. En deux mots : les équilibres naturels ont été rompus, on parle alors de réchauffement climatique et de pollution provoquée par l’Homme.



Crédit photo : IStock