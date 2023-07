Un mystérieux trou bleu gigantesque a été découvert dans l'Océan

Au Mexique, des scientifiques ont découvert le deuxième trou bleu le plus profond au monde. D’une profondeur de 274 mètres, il est quasiment aussi grand que la Tour Eiffel.

Dans le sud-est du Yucatan, au Mexique, un énorme trou bleu a été découvert. Les trous bleus sont des gouffres sous-marins situés sur des plateaux calcaires peu profonds. Vus du ciel, ils prennent la forme de cercles bleus foncés.

Crédit photo : iStock

Ces trous bleus se forment pendant les périodes glaciaires, quand les plateaux calcaires sont encore à la surface. L’eau creuse lentement la roche et forme ces gouffres. Puis, suite à la montée des eaux à la fin du dernier âge de glace, ces gouffres ont été submergés et sont devenus ce que l’on appelle des trous bleus.

Cette nouvelle zone au Mexique a été identifiée avec l’aide de Jesus Artemio Poot Villa, un pêcheur local. Il s’agit du deuxième trou bleu le plus profond au monde. D’une profondeur d’environ 274 mètres, il atteint presque la hauteur de la Tour Eiffel.

Un trou bleu d’une profondeur de 274 mètres

Pour explorer ce nouveau trou bleu, les scientifiques ont utilisé un sous-marin et des équipements de plongée. Ils ont prélevé des échantillons d’eau à l’endroit le plus profond du trou bleu et ont constaté que l’eau était froide, acide et dépourvue d’oxygène, à cause de l’absence de photosynthèse. Cependant, des organismes vivaient dans ces eaux comme des algues, des crustacés et des vers marins.

Crédit photo : iStock

Cette découverte pourrait améliorer nos connaissances sur la vie dans les océans, le climat et l’environnement. Les scientifiques espèrent également trouver des fossiles parfaitement conservés grâce au manque de lumière et d’oxygène, ce qui permettrait d’identifier des espèces aujourd’hui disparues. En plus de cela, cette découverte pourrait nous aider à comprendre comment la vie pourrait survivre en milieu hostile, comme sur une autre planète.

Le trou bleu le plus réputé pour sa beauté est le Grand Trou Bleu du Belize, en Amérique centrale. Cependant, le trou bleu le plus profond au monde reste le Dragon Hole, situé dans la mer de Chine méridionale. Découvert en 2016, il fait plus de 300 mètres de profondeur pour 130 mètres de diamètre.