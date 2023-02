Les grandes marées transforment le Mont-Saint-Michel qui redevient une île, un événement rare

Pendant trois jours, le célèbre Mont-Saint-Michel va redevenir une île puisque le niveau de la mer va s’élever pendant les grandes marées. Un spectacle magnifique à ne pas rater.

Depuis ce mardi jusqu’au jeudi 23 février, les grandes marées transforment le Mont-Saint-Michel. Les coefficients de marée dépassent la barre des 110 et atteignent 112 ce mercredi, soit le plus gros score de cette année.

Comme le niveau de la mer est plus élevé, le Mont-Saint-Michel va redevenir une île jusqu’à jeudi. Le bas du village pourrait même être inondé tellement le niveau de la mer sera haut.

Crédit photo : @thomasvelter

Ce spectacle rare ne s’était pas produit depuis septembre dernier. Le Mont-Saint-Michel redevient une île uniquement quand le coefficient de la marée dépasse les 110 et que la mer monte à plus de 13 mètres. Dans ce cas, l’eau recouvre l’intégralité de la baie, dont l’accès routier.

Pendant les grandes marées, les visiteurs pourront observer le « mascaret », une vague de plusieurs dizaines de centimètres qui donne l’occasion aux amateurs de kayak de s’initier au surf. Cet événement dépend cependant des conditions météorologiques et varie selon le vent et la pression atmosphérique.

Crédit photo : @frenchwords

En plus de profiter d’un paysage à couper le souffle, les visiteurs pourront accéder aux produits de la mer plus facilement. Quand la zone sera à marée basse, il sera possible de récupérer des bulots, des palourdes, des coques ou encore des bigorneaux. Cependant, les personnes qui voudront s’aventurer sur la baie devront faire très attention car la montée des eaux peut être rapide.

Crédit photo : @montsaintmichel.off

Crédit photo : @Gendarmerie_050

Crédit photo : @video_168