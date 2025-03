Les monuments de Paris et du monde entier vont être plongés dans le noir ce soir, voici pourquoi

Ce soir, la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et Notre-Dame de Paris seront plongés dans le noir, ainsi que de nombreux autres monuments partout dans le monde. Voici pourquoi.

Si vous êtes à Paris ce soir, vous ne verrez pas les monuments emblématiques de la capitale éclairés pendant une heure. En effet, une quinzaine de monuments parisiens vont être plongés dans le noir ce samedi 22 mars, entre 20h30 et 21h30. La raison ? La Ville de Paris participe à l’Earth Hour, une initiative de WWF qui vise à couper l’électricité pendant une journée.

Crédit photo : iStock

Pendant une heure, partout dans le monde, les monuments s’éteignent. L’objectif de cette mesure est d’alerter sur le changement climatique en sensibilisant les citoyens “aux enjeux du dérèglement climatique” et à “l’effondrement du vivant”, comme le rapporte la Mairie de Paris selon des propos relayés par Actu.

Les monuments dans le noir ce soir

Cet événement aura lieu partout dans le monde. À Paris, de nombreux monuments emblématiques seront plongés dans le noir comme la Tour Eiffel, qui possède un secret bien gardé, mais aussi l’Arc de Triomphe, le Musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre ou encore l’Hôtel de Ville.

Crédit photo : iStock

Ce sera également le cas d’autres endroits clés de la capitale comme la place Vendôme, l’Hôtel des Invalides, la Place de la Concorde, le Pont Neuf ou encore le Parc des Princes. De nombreuses mairies de différents arrondissements font également éteindre l’éclairage public.

“Les citoyennes et citoyens, pouvoirs publics et acteurs économiques, sont invités à éteindre également leurs lumières pendant un heure pour témoigner de leur engagement contre le changement climatique”, précise la mairie de Paris, selon des propos rapportés par BFMTV.

En 2023, plus de 185 pays avaient participé à l’opération et plus de 3 000 monuments avaient été plongés dans le noir comme la Tour Eiffel, les pyramides d’Égypte et l’Empire State Building.