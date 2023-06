Pas de climatisation sous 26 degrés : les nouvelles mesures appliquées aux Français cet été

Ce mardi 20 juin, le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures à l’approche de l’été. Parmi ces mesures, on retrouve l’interdiction de mettre la climatisation sous 26 degrés, notamment dans les bureaux et les magasins.

Il y a huit mois, le gouvernement français a mis en place un plan de sobriété énergétique dans le but d’encourager les Français à utiliser moins d’énergie tout au long de l’année. Chaque foyer était donc encouragé à réduire sa consommation d’électricité, de gaz et de carburant.

Crédit photo : iStock

À l’approche de l’été, le gouvernement a dévoilé la deuxième série de mesures. Ce mardi 20 juin, 14 mesures supplémentaires ont été conseillées, dont des rappels à l’ordre.

Pas de climatisation sous 26 degrés

Le gouvernement rappelle notamment de ne pas abuser de la climatisation cet été. Par exemple, il ne faudra pas activer la climatisation en-dessous de 26 degrés, notamment dans les bureaux et les magasins. Il a également été demandé aux maires de s’assurer que les commerces ne laissent pas leurs portes ouvertes quand ils utilisent un climatiseur.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le gouvernement encourage les entreprises à demander à leurs employés de limiter leur vitesse à 110 km/h sur l’autoroute, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. Les spectacles vivants sont également priés de réduire leur consommation énergétique, à l’exemple du Main Square d’Arras qui sera alimenté sans groupes électrogènes. Enfin, les enseignes et les publicités lumineuses devront être équipées d’un minuteur pour être éteintes la nuit.