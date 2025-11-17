Japon : une gigantesque éruption secoue le volcan Sakurajima, la fumée s'élève à plus de 4 400 mètres d'altitude

Par |

La fumée du volcan

Ce dimanche 16 octobre, le volcan Sakurajima est entré en éruption au Japon. Il a dégagé une importante fumée qui s’est élevée à 4 400 mètres d’altitude.

Le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Pour cette raison, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont fréquents dans le pays. En juillet dernier, 900 séismes ont été enregistrés au Japon en l’espace de dix jours, ce qui a fortement impacté le sommeil des habitants.

Ce dimanche 16 octobre, le volcan Sakurajima est entré en éruption. Situé dans le département de Kagoshima, il est l’un des volcans les plus actifs au monde.

Le volcan Sakurajima Crédit photo : iStock

Une éruption spectaculaire

Si l’éruption de ce volcan n’est pas inhabituelle, elle a été spectaculaire. En effet, une immense colonne de fumée s’est dégagée du volcan, atteignant plus de 4 400 mètres d’altitude, selon des données de l’Agence météorologique japonaise (JMA). Cela faisait près de 13 mois qu’une telle altitude n’avait pas été atteinte.

Cette éruption a eu des impacts directs sur le pays puisque des dizaines de vols ont été annulés, notamment à cause des importantes retombées de cendres. Les habitants des régions concernées, à Kagoshima et Miyazaki, sont également invités à se protéger de ces dernières.

“S’il vous plaît, prenez vos dispositions pour vous protéger de la cendre, en utilisant par exemple des parapluies ou des masques, et assurez-vous de conduire lentement”, a indiqué l’agence météorologique aux habitants, selon Le Figaro.

L’accès est restreint

En raison de son activité intense, le volcan Sakurajima crache fréquemment de la cendre et de la fumée. Pour le moment, aucun dégât n’a été signalé dans le pays. Si cette éruption est impressionnante, elle est bien moins importante qu'une autre survenue en 2019, pendant laquelle le volan avait projeté des cendres à plus de 5,5 kilomètres.

Pour le moment, l’accès au volcan est restreint par les autorités.

Source : Le Figaro
