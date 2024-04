L'Indonésie menacée par une terrible catastrophe après l'éruption du volcan Ruang

Au nord de l’Indonésie, le volcan Ruang est entré en éruption ce mardi 16 avril, entraînant l’évacuation de plus de 11 000 personnes. Désormais, les autorités craignent un risque de tsunami.

L’Indonésie est connue pour être “la ceinture de feu” du Pacifique. Le pays est situé à la rencontre des plaques sismiques, ce qui crée une importante activité volcanique. On compte 130 volcans actifs en Indonésie dont Ruang, un volcan qui est entré en éruption ce mardi 16 avril.

L’activité du volcan s’est intensifiée dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque le cratère du volcan s’est embrasé et a craché de la lave. Depuis mardi, cinq éruptions ont eu lieu et le volcan a projeté un nuage de cendres à plus d’un kilomètre de hauteur dans le ciel.

Crédit photo : @geopolitis / X

Le niveau d’alerte maximal a été déclenché dans le pays et les autorités ont donné l’ordre d’évacuer 11 000 personnes. Les habitants ont été dirigés par une équipe d’une vingtaine de personnes, qui les ont évacués sur des bateaux gonflables, tandis que d’autres ont tenté de fuir par eux-mêmes, pris de panique.

“La nuit dernière, des gens ont évacué par eux-mêmes, dans le désordre, en raison de l’éruption du volcan et de matériaux, des petites pierres, qui sont tombés”, a déclaré Jandry Paendong, un responsable de l’agence des secours.

Des images impressionnantes

En raison de l’importante fumée et des cendres dans les airs, les autorités ont également pris la décision de fermer l’aéroport national de Manado, situé à plus d’une centaine de kilomètres du volcan. Les habitants ont l’interdiction de s’approcher du volcan à plus de 6 kilomètres.

Crédit photo : @geopolitis / X

Des images spectaculaires de l’éruption ont été partagées sur les réseaux sociaux. Sur ces vidéos et photographies impressionnantes, on peut voir l’énorme fumée se former au-dessus du cratère, illuminée par des éclairs. Une scène apocalyptique aussi effrayante que stupéfiante.



Coup d'éclair volcanique pour le volcan Ruang en Indonésie. pic.twitter.com/ykYGZQYujg — Restitutor Orientis (@restitutorII) April 17, 2024

La menace d’un tsunami

Si des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées, les autorités restent inquiètes quant à la formation d’un tsunami. La mer pourrait déferler sur les îles si les débris du volcan tombent dans l’eau.

“Les habitants de l’île de Tagulandang, en particulier ceux qui résident près de la plage, doivent être en alerte face au risque de projections de roches incandescentes, de nuages ardents et de tsunami provoqué par l’effondrement de la masse du volcan dans la mer”, a déclaré Hendra Gunawan, directeur de l’agence indonésienne de volcanologie.

En 2018, lorsque de l’éruption du volcan Anak Krakatoa, le cratère du volcan s’est partiellement effondré, ce qui a déclenché un tsunami qui a tué plus de 400 personnes. Pour cette raison, l’Indonésie reste en état d’alerte maximal tant que la situation ne se sera pas apaisée.