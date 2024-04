Sicile : des impressionnants anneaux de vortex volcaniques s'élèvent de l'Etna, un phénomène naturel très rare

Depuis début avril, l’Etna rejette de la fumée sous la forme de ronds quasiment parfaits. Un phénomène très rare et magique pour les Siciliens.

Situé en Sicile, l’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe. Ces derniers jours, tous les yeux sont braqués sur lui et pour cause : le volcan rejette des ronds de fumée quasiment parfaits dans le ciel. Ces ronds peuvent atteindre entre 9 et 200 mètres de diamètre et rester circulaires pendant une dizaine de minutes.

Ce phénomène très rare est entièrement naturel puisqu’il s’agit d’anneaux de vortex volcaniques. Ce n’est pas réellement de la fumée qui s’échappe du volcan mais des gaz volcaniques. Ces derniers apparaissent lorsque les petites bulles de gaz qui se forment dans le magma explosent sous la pression devenue trop forte. Le gaz est alors expulsé à une vitesse élevée.

“Un nouveau cratère de fosse s’est formé il y a quelques jours dans le cratère sud-est. Il a une bouche en forme parfaite de cercle, d’où sortent plusieurs anneaux volcaniques. On ne voit pas ça tous les jours”, a précisé Giuseppe Barbagallo, guide sur l’Etna.

Crédit photo : @etnaboris / X

Des ronds impressionnants dans le ciel

Selon les volcanologues, l’Etna rejette plus de cercles de vapeur que n’importe quel autre volcan sur Terre. Ce phénomène a attiré de nombreux curieux venus voir ça de leurs propres yeux.

“À première vue, le procédé semble relativement similaire à celui utilisé par un fumeur. La vapeur émise par le volcan ou exhalée par une personne est ralentie au contact des parois du conduit volcanique ou de la bouche. Le gaz se met alors à tourner sur lui-même, formant un anneau qui va s’élever dans l’air”, a expliqué le site Futura Science.

Etna.

Costruzione degli anelli 06/04/2024



No non è fake.



pic.twitter.com/W0bX0whiXf — Sabrina F. (@itsmeback_) April 6, 2024

Ce n’est pas la première fois que ce genre de phénomène se produit puisque des anneaux de vortex volcaniques ont déjà été aperçus par le passé au-dessus de l’Etna. Depuis le 2 avril, le volcan rejette de grosses quantités de gaz mais pas d’inquiétude : bien que l’Etna soit toujours en activité et rejette régulièrement de la lave et des cendres, la formation de ces anneaux n’est pas un signe d’une éruption à venir.