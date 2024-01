Les petits gestes plus responsables à adopter au quotidien

Adopter une démarche plus responsable est crucial et certaines marques, comme KITKAT®, s'engagent avec des actions qui contribuent à limiter leur impact sur l’environnement et à soutenir les familles de cacaoculteurs. Et vous, que faites-vous au quotidien ? Pour le savoir, Roman est parti à votre rencontre.

Il est urgent d’agir pour limiter notre impact sur l’environnement, et nous l’avons tous compris. Pour que nos gestes soient efficaces, nous devons nous unir et pour cette raison, certaines marques ont décidé elles aussi de mener des actions positives en ce sens. C’est le cas de KITKAT®, l’une des marques de chocolat les plus populaires au monde, qui s’engage depuis plusieurs années, avec le Plan Cacao Nestlé, à créer une chaîne d’approvisionnement en cacao plus durable et plus responsable.

Crédit photo : Pixabay / jump1987

KITKAT® s'engage

Dans le cadre de sa campagne intitulée "Breaks for good", qui met en lumière des engagements de la marque KITKAT® en termes de développement durable, KITKAT® met les bouchées doubles pour soutenir les cacaoculteurs et leurs familles grâce au lancement de son Programme d'Accélération des Revenus. L’objectif ? Apporter un complément de revenu et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des cacaoculteurs.

Rappelons que KITKAT® a été la première marque Nestlé® à se fournir exclusivement en cacao dans le cadre du Plan Cacao Nestlé. Et via des plantations de cacao certifiées Rainforest Alliance. Dès 2022, KITKAT® s’engage pour aller encore plus loin dans la responsabilisation de la filière et de la chaîne d’approvisionnement au travers de son Programme d’Accélération des Revenus. Pour contribuer à apporter plus de transparence, l’entreprise garantit également la traçabilité de la pâte de cacao utilisée dans les barres KitKat® porteuses de l’allégation « Un break plus engagé » , depuis les groupes de cacaoculteurs jusqu'à la barre de chocolat en passant par les usines KitKat® à Hambourg et Sofia.

Avec son Programme d’Accélération des Revenus, l'entreprise récompense ainsi financièrement les cacaoculteurs pour la mise en place de pratiques d'agriculture plus positives comme l'élagage et la plantation d'arbres forestiers et fruitiers.

Et les arbres dans tout ça ? La marque joue effectivement un rôle important pour encourager la plantation d’arbres d’ombrage. Rien qu’en 2022, le Plan Cacao Nestlé a permis de distribuer plus d’1 million d’arbres, fruitiers ou forestiers. Un chiffre important puisque ces arbres fournissent aux cacaoyers l’ombre supplémentaire pour contribuer à préserver la biodiversité, à améliorer les sols et à soutenir l’écosystème local. Le Programme d’Accélération de Revenus vise à poursuivre sur cette lancée, pour encourager les cacaoculteurs à planter encore plus d’arbres.

Mais la marque KITKAT® n’est pas la seule à s'engager, vous êtes aussi nombreux à redoubler de bonnes actions ! C'est pourquoi Roman, célèbre créateur de contenus, s’est demandé quels sont vos petits gestes du quotidien pour avoir un impact positif. Pour le savoir, il s’est rendu à votre rencontre en vous posant ces questions : Avez-vous des idées de petits gestes pour la planète ou des réflexes pour consommer moins mais mieux ? Pour rappel, il n’y a pas de petite action : chacun a son rôle à jouer à son échelle.

Crédit photo : Pixabay / 3194556

Des gestes à faire au quotidien

Privilégier la voiture électrique, se déplacer en vélo ou en transport en commun, acheter des vêtements de seconde main, opter pour le zéro déchet en utilisant des gels douches ou des shampoings solides, acheter des smartphones ou des ordinateurs reconditionnés, ramasser les déchets... Voici les nombreuses actions dont vous nous avez parlé et que vous effectuez d'ores et déjà dans votre quotidien.

En plus de cela, il existe d'autres petites habitudes simples à mettre en place tous les jours pour agir positivement. La première chose à faire, et l’une des plus populaires, est de trier ses déchets en séparant les matières organiques du plastique, du carton et du verre. Ces matériaux peuvent être recyclés par la suite pour devenir de nouveaux emballages. Pour trier vos déchets, les gestes sont simples : séparez les différents contenants, jetez-les dans les poubelles adéquates et limitez le plastique dans votre consommation quotidienne.

De son côté, KITKAT® a également pris la décision de limiter le plastique en s’engageant dans une économie plus circulaire. D’une part la marque souhaite rendre tous ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025 pour réduire sa production de déchets plastiques. D’autre part, l'entreprise réduit son utilisation de plastique vierge en achetant du plastique recyclé pour couvrir la quantité nécessaire à la production des emballages KitKat® qui portent cette mention en France. Celui-ci est mélangé de façon aléatoire à du plastique vierge.

Crédit photo : iStock

Nous pouvons également économiser l'énergie pour limiter notre impact. Chez vous, pensez à éteindre vos appareils électriques pour consommer moins d’énergie. Débranchez vos appareils, comme votre grille-pain, votre bouilloire, votre cafetière ou votre chargeur de téléphone quand vous ne les utilisez pas. Pour plus d’efficacité, pensez à investir dans une multiprise avec un bouton marche/arrêt pour débrancher tous vos appareils en même temps. Pour faire des économies d’énergie, veillez également à ne pas mettre le chauffage ou la climatisation au maximum quand vous êtes chez vous.

Si nous devons faire des économies d’électricité, il est également important de faire attention à notre consommation d’eau. Prendre une douche plutôt qu’un bain, fermer le robinet quand on se brosse les dents : des petits gestes simples au quotidien qui peuvent faire une grande différence.