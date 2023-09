La personne qui a abattu illégalement l'un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni arrêtée ?

Avez-vous entendu parler de l'arbre du parc de Sycamore Gap ? C'était le plus admiré et le plus photographié d'Angleterre. Son succès, il ne le devait pas uniquement à sa beauté. Rappelez-vous, cet arbre apparaît dans le film "Robin des Bois", dans lequel Kevin Kostner incarnait ce héros indémodable.

L'arbre a été abattu en pleine nuit

En Angleterre, nul ne se doutait qu'une telle chose pouvait se produire. Le jeudi 28 septembre, le gestionnaire du parc de Sycamore Gap a annoncé une triste et révoltante nouvelle. Probablement âgé de plusieurs centaines d'années, l'arbre majestueux qui accueillait chaque jour de nombreux admirateurs a été abattu. Cela s'est produit dans la nuit puisque la découverte a été faite tôt le matin. Bien sûr, cet acte incompréhensible a tout de suite été relayé dans la presse britannique.

Un acte volontaire et incompréhensible

"L’Autorité du parc national du Northumberland est en mesure de confirmer que, malheureusement, le célèbre arbre de Sycamore Gap est tombé dans la nuit." C'est la déclaration que les Anglais ont pu lire dans les journaux ce jeudi. Le parc a également annoncé qu'il ne s'agissait probablement pas d'un accident. D'après les gérants, quelqu'un aurait volontairement abattu cet arbre. Instantanément, tout le monde s'est demandé qui pourrait être à l'origine d'un tel acte.

Cet érable tant admiré n'est plus qu'une souche à présent

Cet arbre majestueux est un érable. Apparu dans le film "Robin des Bois" diffusé pour la première fois en 1991, il se situait près du mur Hadrien. Celui-ci a été bâti à l'époque romaine pour faire face aux invasions des barbares. À présent, il ne reste plus qu'une souche de l'arbre le plus photographié d'Angleterre. À savoir qu'en 2016, cet érable a obtenu le titre d'"arbre de l'année", ce qui n'a fait que décupler l'intérêt des visiteurs du parc qui l'accueillait.

La police a arrêté un suspect

L'arbre de "Robin des Bois" a été abattu à l'aide d'une tronçonneuse d'après les premières informations. Bien sûr, la police s'est emparée de cette affaire qui considère cet acte comme du "vandalisme délibéré". Une enquête a donc été ouverte pour retrouver le responsable et déterminer s'il s'agit bien d'une infraction pénale.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les forces de l'ordre se sont montrées réactives. Car la BBC a d'ores et déjà annoncé qu'un adolescent de 16 ans a fait l'objet d'une arrestation. Tandis que la députée locale a dénoncé un "acte de vandalisme bête et déchirant", les journalistes n'ont pas encore relayé d'informations supplémentaires concernant cette arrestation. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir s'il s'agit bien du coupable et pour connaître ses motivations.

Une chose est sûre, la perte de cet arbre a touché tous les employés du parc de Sycamore Gap et bien plus encore. Pour la députée locale Mary Foy, l'émotion a envahi tout le pays et même traversé ses frontières.