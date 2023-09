Séisme en France : quels sont les risques qu'un tremblement de terre se produise dans l'Hexagone ?

Impossible de passer à côté de cette information. Dans la nuit de vendredi à samedi, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 a secoué le Maroc. Les autorités recensent déjà plus de 2 000 morts et tout autant de blessés. Cette catastrophe nous amène à nous interroger quant au risque de séisme de grande ampleur en France.

La France a déjà connu d'importants tremblements de terre

En France, le plus gros séisme jamais enregistré remonte à l'année 1909. Evalué à 6.2 sur l'échelle de Richter, il situait son épicentre à Lambesc, une ville des Bouches-du-Rhône. Et cette secousse avait été ressentie dans tout le sud de la France, jusqu'en Italie.

Plus récemment, un séisme a fait beaucoup de dégâts dans une petite ville d'Ardèche. Le 11 novembre 2019, les habitants de la petite ville du Teil ont entendu un bruit assourdissant et ressenti de violentes secousses pendant six secondes. Si les dégâts matériels ont été importants, ce phénomène naturel n'a fait que quelques blessés. Néanmoins, le fait de voir tous ces bâtiments effondrés a traumatisé de nombreux habitants.

Quelles sont les régions les plus à risque ?

Ainsi, il y a bien des séismes en France et ces derniers peuvent se révéler violents. Néanmoins, le niveau de sismicité est plutôt faible sur notre territoire. Du moins, en métropole car du côté des îles, les risques sont bien plus élevés.

Au vu des pertes humaines et des dégâts matériels que les séismes peuvent causer, il est indispensable de travailler sur une estimation des probabilités de survenue de ce phénomène. Ainsi, la France a établi un zonage sismique il y a déjà plus de dix ans. Grâce à ce support, nous connaissons les cinq zones les plus à risque.

Selon les spécialistes, les risques de séismes violents sont particulièrement importants aux Antilles. Ainsi, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique sont qualifiées de zones de sismicité forte. Ailleurs en France, une secousse d'une magnitude supérieure à 5 serait exceptionnelle. À noter, tout de même, qu'après les Antilles, les régions les plus sujettes aux secousses se situent au sud de la France, en bordure de Méditerranée et du côté des Alpes. Ces zones-là affichent une zone sismique moyenne.

Source : ecologie.gouv

La survenue d'un séisme grave est très peu probable en France

Rassurez-vous, les probabilités de subir un séisme grave sont infimes en France. Mais connaissant l'immense portée des dégâts qu'un tel phénomène occasionnerait sur notre territoire, l'État a d'ores et déjà mis en place des mesures de prévention. Ainsi, les habitants résidant dans les zones les plus à risque sont informés lorsqu'ils achètent ou font construire un logement. Dans chaque région sujette aux tremblements de terre, une réglementation en matière de construction et d'aménagement du territoire est définie selon le niveau de risque.

En outre, l'État met l'accent sur la connaissance de ces niveaux de risque de manière à anticiper la gestion d'une telle catastrophe. Car ce ne sont pas les secousses qui sont dangereuses, mais les effondrements des bâtiments mal construits. Puisqu'il est impossible, à l'heure actuelle, de prédire la survenue d'un séisme ainsi que sa magnitude, il convient d'anticiper ces phénomènes naturels en réalisant des constructions parasismiques, c'est-à-dire résistantes aux secousses.