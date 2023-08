À 24 ans, cet amoureux des sommets traverse les Alpes et parcourt 1 500 kilomètres à vélo

Louan Gourdel s’est lancé un défi fou : parcourir la Route des Grandes Alpes à vélo, en faisant l’aller-retour. Au total, le jeune sportif a pédalé pendant 1 500 kilomètres dont 36 000 mètres de dénivelé positif.

Louan Gourdel est un sportif âgé de 24 ans qui est originaire de Rennes, en Bretagne. Si le jeune homme aime faire du vélo comme loisir, il n’a jamais fait de compétition et reste un cycliste occasionnel. Pourtant, cela ne l’a pas dissuadé de se lancer un énorme défi : parcourir la Route des Grandes Alpes à vélo, en faisant l’aller-retour.

Ce trajet de 1 500 kilomètres contient 36 000 mètres de dénivelé positif. En 21 jours, Louan a grimpé l’équivalent de quatre fois le Mont Everest et a traversé les Alpes françaises du nord au sud. Ce parcours incroyable relaté par Ouest-France est un véritable exploit quand on sait que seul un aller peut en décourager plus d’un.

“J’avais repéré le parcours de la Route des Grandes Alpes depuis longtemps. J’avais déjà rencontré et lu des témoignages de personnes qui l’avaient traversée mais tous ne la faisaient que dans un sens. Tenter l’aller-retour, c’était un challenge supplémentaire”, a confié Louan au quotidien.

Il traverse les Alpes à vélo

Pour Louan, il n’était pas question de s’embarrasser d’affaires. Le jeune homme a fait le choix de faire, tous les jours, l’aller-retour d’une étape de la Route des Grandes Alpes et de retourner dormir dans sa voiture chaque soir. Dans son véhicule, un matelas l’attendait et il avait assez de place pour ranger son vélo. Pour se laver, Louan remplissait un gros bidon d’eau tous les matins, qui se réchauffait dans la voiture et qui lui permettait de profiter d’une douche tiède quelques heures plus tard.

Crédit photo : iStock

Pendant son périple, Louan a vécu des moments difficiles. Il a notamment été confronté à un épais brouillard qui ne lui assurait aucune visibilité et il a eu très froid en montant sur les cols. Malgré la difficulté de l’exercice, cette expérience a rendu l’aventure encore plus mémorable aux yeux du cycliste.

“J’aime bien relever des défis et sortir de ma zone de confort. C’est surtout cet aspect de challenge personnel qui m’attirait avec la Route des Grandes Alpes. Un tel voyage permet de se révéler au fond de soi-même, découvrir qui l’on est vraiment. Au final, une telle expérience permet de ressortir avec plus de confiance en soi. Après avoir affronté ses peurs, on se connaît mieux, on peut s’ouvrir davantage aux autres. Je pense que cela permet d’aborder son quotidien avec plus d’apaisement, plus de relâchement, de davantage relativiser face aux petits soucis de la vie”, a confié Louan.

Par la suite, Louan souhaite continuer de gravir les sommets avec son vélo mais selon lui, il ne trouvera jamais de parcours aussi difficile que la Route des Grandes Alpes. Pour le moment, le jeune cycliste est retourné en Bretagne, où il profite d’un repos bien mérité.