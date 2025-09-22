Une “COP de l'océan” va être créée et devrait avoir lieu fin 2026

Ce vendredi 19 septembre, plus de 60 pays ont ratifié un traité visant à protéger la haute mer. Une COP de l’océan devrait être créée et être organisée fin 2026.

Actuellement, il existe plusieurs COP (Conférences des Parties) pour agir face au changement climatique. Ces grandes réunions internationales organisées chaque année par l’ONU ont pour objectif de protéger l’environnement et l'humanité. En effet, la Terre pourrait devenir trop hostile pour les humains d'ici 2500, selon une étude se basant sur des données du GIEC.

Si l’on entend régulièrement parler de la COP sur le climat, il existe aussi une COP pour la biodiversité et la nature.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, une nouvelle COP devrait être créée : la COP de l’océan. Cette décision intervient suite à la ratification d’un traité sur la protection de la haute mer par plus de 60 pays, ce vendredi 19 septembre. Ce traité devrait entrer en vigueur le 17 janvier 2026 et donner lieu à la création d’une COP1 sur l’océan.

Une COP pour préserver les océans

L’objectif de cette COP sera d’assurer “la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas d’une juridiction nationale, soit près de la moitié de la planète”, selon Ouest-France. Ce texte va s’appliquer à la haute mer, la partie des océans au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) des États, aux fonds marins et à leur sous-sol.

“L’ensemble de ces engagements assure ainsi l’entrée en vigueur tant attendue de ce traité, qui régule 64% de l’océan et donc 50% de la surface du globe, au plus tard en janvier 2026”, indique Radio France.

Crédit photo : iStock

D’autres mesures ont été prises ce vendredi 19 septembre pour protéger les océans, comme une mobilisation internationale afin de lutter contre la disparition des raies et des requins, menacés d’extinction. Plusieurs pays vont également prendre des mesures pour stopper l’échouage des sargasses, des algues indispensables dans le maintien des écosystèmes. Un grand programme scientifique sur l’océan, baptisé “Mission Neptune” va également être mis en place pour en apprendre davantage sur l’océan. Enfin, 96 pays ont signé un appel commun afin de lutter contre la pollution plastique.

De grandes avancées pour la protection des océans.