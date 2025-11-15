Pourchassé par des orques, un phoque saute sur un bateau pour se mettre à l'abri

Pourchassé par des orques, un phoque n’a pas hésité a sauter sur un bateau pour se mettre à l’abri. Une scène surréaliste immortalisée en vidéo.

Reines incontestées des océans, les orques sont des animaux redoutables et très intelligents. Vous l’ignorez peut-être, mais ces créatures fascinantes possèdent le deuxième plus gros cerveau du règne animal.

Ces baleines tueuses sont aussi des chasseuses hors pair. Pour se nourrir, ces mammifères marins piègent leurs proies grâce à des attaques coordonnées et efficaces.

Crédit Photo : iStock

Ces gros cétacés noir et blanc raffolent de poissons, de calmars et de grands requins blancs. On peut également citer les phoques. Récemment, l’un d’eux a failli se faire dévorer tout cru.

Pourchassé par un groupe de huit orques, le pauvre malheureux a échappé à une mort certaine en se réfugiant sur un bateau.

« Il est à bord »

Comme le rapporte People, cette scène impressionnante s’est déroulée au large de l’île Camano, dans l’État de Washington (États-Unis).

Charvet Drucker, une photographe animalière, observait des baleines lorsque l’animal apeuré a sauté sur son bateau pour se mettre à l’abri.

Crédit Photo : Charvet Drucker / Instagram

Armée de son appareil photo, cette mère de famille a filmé cette séquence surréaliste. Elle a ensuite partagé une série de vidéos sur Instragram. Ces images montrent comment le mammifère a réussi à fausser compagnie aux baleines.

Dans la première partie, on peut voir les orques nager près de l’embarcation tandis que le phoque émerge brièvement de l’eau avant de replonger. Peu après, l’animal se jette à l’arrière du bateau, près du moteur.

« Il est à bord ! Tout va bien, reste là, mon pote », lance Charvet Drucker.

Tout est bien qui finit bien

Dans une interview accordée à la BBC, la photographe raconte qu’elle savait que le phoque était pris pour cible par les épaulards, car ces derniers montraient des « signes de chasse », tels que des « coups de queue et des sauts ».

Selon The Guardian, d'autres signes incluaient des mouvements coordonnés. Pendant que le phoque était sur le bateau, les orques ont continué à nager autour de la barque. Un quatrième clip montre les monstres marins abandonner leur proie

Crédit Photo : Charvet Drucker / Instagram

« Voici la quatrième partie ! Après 15 à 20 minutes, les orques ont décidé que le phoque ne valait pas la peine et sont parties rejoindre les autres membres du groupe », a écrit Charvet Drucker en légende du post.

De son côté, le phoque semble détendu alors que le bateau file à toute allure sur l’eau. Se sentant en sécurité, le spécimen a regagné l’océan.

« Voici la dernière partie ! Le phoque s’en est sorti et nous avons pu le ramener en toute sécurité près du rivage. Une fois qu’il s’est senti à l’aise, il est parti de son propre chef », conclut la photographe.

Crédit Photo : Charvet Drucker / Instagram

Tout est bien qui finit bien !