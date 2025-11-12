Une plongeuse filme une énorme baleine qui fonce sur elle pour l'avaler, la vidéo terrifie les internautes

En Norvège, une plongeuse en apnée a vécu une expérience surréaliste en tombant nez à nez avec une baleine à bosse.

Cindy Yang, 45 ans, est une apnéiste, coach certifiée et photographe animalière spécialisée dans les images sous-marines basée en Australie.

Au cours d'une séance de plongée au large des côtes norvégiennes, la quadragénaire a fait une belle rencontre : sa route a croisé celle d’une baleine à bosse.

Le cétacé à fanons chassait un banc de harengs quand il est apparu sous la plongeuse professionnelle.

Une expérience terrifiante

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce moment extraordinaire a pris une tournure effrayante. Et pour cause : Cindy Yang a failli être avalée par le géant marin, rapporte People.

Cette scène surréaliste a été immortalisée en vidéo par l’Australienne. Sur ces images, on la voit nager à l’horizontale lorsqu’un grand banc de harengs remonte vers sa direction.

Quelques secondes plus tard, les petits poissons s’enfuient, pourchassés par une baleine à bosse qui émerge des profondeurs de l’océan dans un tourbillon de bulles. L’animal, la gueule grand ouverte pour capturer ses proies, manque alors de peu la nageuse.

De son côté, la spécialiste des fonds marins, qui se trouve à la surface de l’eau à ce moment-là, garde son calme, tandis que la baleine s’éloigne d’elle.

Les internautes sont bouche bée

Dans une interview accordée à Caters News, Cindy Wang décrit cet incident comme « le moment le plus époustouflant (…) de sa carrière ».

Elle a partagé cette incroyable séquence sur son compte Instagram. En légende du post, cette dernière a écrit :

« Pendant que je faisais de la plongée en apnée, un banc de harengs est soudainement apparu et une baleine à bosse est venue par en dessous pour se nourrir, manquant de peu de m’avaler ».

Dans la section commentaires, plusieurs personnes n’en croient pas leurs yeux.

Une personne a indiqué :

« Oh mon Dieu Cindy, c'est dingue ! ».

Une autre a commenté :

« Une nouvelle peur débloquée ».

Une troisième personne a souligné la similitude entre cet incident et l’histoire de Jonas dans la Bible, qui, comme Pinocchio, est avalé tout entier par un poisson géant.